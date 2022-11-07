Mangır Can Ataklı erken seçim isteyen muhalefete verdi veriştirdi! "Değilsin kardeşim hiç bir şeye hazır değilsin"





"SİZ BİR B*KA HAZIR DEĞİLSİNİZ"

Muhalefetin bu çıkışla iki türlü de kötü bir işe imza attığını söyleyen Ataklı, "Türkiye'yi seçim öncesi seçime zorlayacaklar. 'Abi yapalım hemen şu seçimi şubat ayında, biz hazırız.' diyor muhalefet. Değilsin kardeşim sen hiçbir b*ka hazır değilsin. 23 Haziran'dan önceki seçime onay verirseniz demokrasiye de bu ülkeye de ihanet etmiş olursunuz." diye konuştu.

Can Ataklı'nın muhalefeti yerden yere vurduğu açıklamalar şöyle: "Şimdi bunu körüklüyorlar, Meclis kabul etse bile 'hayır biz halkımıza soracağız, bakalım halkımız ne diyor, türban takılsın mı takılmasın mı?"diyorlar. Ulan ne çıkacak sonucu bilmiyor musunuz?

Böyle bir plan hazırlığı var. Oturacak bu CHP düşünecek, iki ucu b*klu değnek oldu. Böyle bir şey olur mu? 400'ü bulsalar yine referanduma gidecekler. O zaman referanduma gitseler de hiçkimse hayır kampanyası yapmayacak boşu boşuna Türkiye'yi seçim öncesi seçime zorlayacaklar.

Ya da bunu bir numaraya çevirip muhalefete salak muamelesi yapabilirler onlar da atlayabilirler hemen. 'Abi yapalım hemen şu seçimi şubat ayında. Biz hazırız. Öyle ya her şeye hazırız' diyorlar. Değilsin kardeşim sen hiçbir b*ka hazır değilsin. Sakın ha, sakın ha!

23 Haziran'dan önceki hiçbir seçime kabul oyu veremezsiniz, verirseniz demokrasiye de bu ülkeye de ihanet etmiş olursunuz. Nefesimin sonuna kadar da söylerim.