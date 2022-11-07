Mangır Can Ataklı erken seçim isteyen muhalefete verdi veriştirdi! "Değilsin kardeşim hiç bir şeye hazır değilsin"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp, konu hakkında TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'BAŞÖRTÜSÜ' İKİZYÜZLÜLÜĞÜ: DÜN 'BEZ PARÇASI' BUGÜN 'YASAL GÜVENCE'
Geçmişte "başörtüsü" konusunda yaptığı skandal açıklamaları görmezden gelen CHP lideri, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFERANDUM ÇAĞRISI: "SIKIYORSA GEL"
Kılıçdaroğlu'nun geçmişini unutarak yaptığı çıkışa yanıt veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsü konusunda, "Kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa referanduma götürelim. Millete götürelim, kararı millet versin" diyerek referandum çağrısı yaptı.
"SİZ BİR B*KA HAZIR DEĞİLSİNİZ"
Muhalefetin bu çıkışla iki türlü de kötü bir işe imza attığını söyleyen Ataklı, "Türkiye'yi seçim öncesi seçime zorlayacaklar. 'Abi yapalım hemen şu seçimi şubat ayında, biz hazırız.' diyor muhalefet. Değilsin kardeşim sen hiçbir b*ka hazır değilsin. 23 Haziran'dan önceki seçime onay verirseniz demokrasiye de bu ülkeye de ihanet etmiş olursunuz." diye konuştu.
Can Ataklı'nın muhalefeti yerden yere vurduğu açıklamalar şöyle: "Şimdi bunu körüklüyorlar, Meclis kabul etse bile 'hayır biz halkımıza soracağız, bakalım halkımız ne diyor, türban takılsın mı takılmasın mı?"diyorlar. Ulan ne çıkacak sonucu bilmiyor musunuz?
Böyle bir plan hazırlığı var. Oturacak bu CHP düşünecek, iki ucu b*klu değnek oldu. Böyle bir şey olur mu? 400'ü bulsalar yine referanduma gidecekler. O zaman referanduma gitseler de hiçkimse hayır kampanyası yapmayacak boşu boşuna Türkiye'yi seçim öncesi seçime zorlayacaklar.
Ya da bunu bir numaraya çevirip muhalefete salak muamelesi yapabilirler onlar da atlayabilirler hemen. 'Abi yapalım hemen şu seçimi şubat ayında. Biz hazırız. Öyle ya her şeye hazırız' diyorlar. Değilsin kardeşim sen hiçbir b*ka hazır değilsin. Sakın ha, sakın ha!
23 Haziran'dan önceki hiçbir seçime kabul oyu veremezsiniz, verirseniz demokrasiye de bu ülkeye de ihanet etmiş olursunuz. Nefesimin sonuna kadar da söylerim.