Bosna Hersek'teki FETÖ okulları borç batağında! Sözde eğitim kurumlarının toplam borcu 540 bin avroyu aştı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eğitim kurumlarının yüksek vergi borcu olduğu bildirildi.
Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Vergi İdaresi, 30 Eylül 2022 itibariyle vergi borcu 50 milyon avroya varan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı Vergi borcu bulunanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iki kez el değiştiren ve önce Amerikan ardından İngiliz bir şirkete satıldığı açıklanan FETÖ bağlantılı eğitim kurumları da yer aldı.
FETÖ bağlantılı Richmond College'ın vergi borcu 207 bin avronun üzerindeyken, başkent Saraybosna'da bulunan International High School'un vergi borcunun ise 127 bin avronun üzerinde olarak açıklandı.