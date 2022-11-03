



FETÖ'YE ÜYELİKTEN KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ üye olmak suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.



FETÖ'YE PARA TOPLADI

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "himmet" adı altında örgütün güncel yapılanması için para toplandığını söylediği öğrenildi.



BYLOCK KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Ayrıca, Aksoy'un FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, FETÖ silahlı terör örgütü müzahiri olduğu, KHK ile kapatılan eğitim kurumunda çalıştığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde, Kahramanmaraş'ta üniversite yıllarında "Ev Abiliği", "Bölge Talebe Mesullüğü" yaptığı, Bitlis'te doktorlarla ilgilendiği, onlara sohbet hocalığı, "Bölgecilik" ve "Esnaf Mesullüğü" yaptığı belirlendi.



Aksoy'un geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde "sorumlu düzeyde" faaliyet yürüttüğü tespit edildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN