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    • Güncel
    • 07.11.2022 18:09
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    • 07.11.2022 18:55
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dolu dolu bir gün! A Haber anbean görüntüledi: 17 yıl sonra ilk

    A Haber, 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınında bir gününü takip etti. A Haber'den Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya kameraların alınmadığı yerlere girerek, en özel anları görüntüledi. Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara karşı ne kadar hassas olduğunu gözlemlenirken, 5 dakika bile boş anının olmaması dikkatlerden kaçmadı.

    A Haber 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı en yakınında bir gününü takip etti.

    Başkan Erdoğan'ın 1 günü nasıl geçiyor?

    A HABER KAMERALARIN GİRMEDİĞİ ALANLARDA
    En özel anları A Haber'den Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya takip ederken, kameraların bile girmediği alanlara girildi.



    KONVOY ALANINDA DETAYLI İNCELEME YAPILDI
    A Haber kameraları kayda, Gaziantep Havalimanı'nında girdi. Bizi kapıda, çocuklar karşıladı. Başkan Erdoğan'ın uçağının yanaşacağı VİP bölümünde hazırlıklar başlamıştı. Protokol ekibi ise apronda karşılama heyetinin duracağı yeri belirliyordu.

    Başkan Erdoğan geleceği için forslu bayrak için yetkililer devreye girdi. Forsun, Türk Bayrağı'ndan büyük olmaması için bayraklar değiştirildi.

    Vakit ilerledikçe konvoyda yerini alacak araçlar da alana getirilerek detaylı bir temizlik başladı.

    Araçlar temizlendi, yerler silindi. Karşılamada hazır olda duracak askerlerin son kontrolleri yapıldı Başkan Erdoğan'ın yürüyeceği alanda defalarca gidip gelindi.



    MİNİKLER TAYYİP DEDELERİ İLE BULUŞTU
    O esnada protokol de yavaş yavaş alana gelmeye başladı. Önce Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin geldi. Ardından Vali Davut Gül yerini aldı. Başkan Erdoğan, uçağın kapısında göründü. Ama onun yüzünü güldüren minikleri görmek oldu.

    Sonrasındaysa, Erdoğan protokoldeki herkesi tek tek selamladı. Biz ise hızlı hareket etmek zorunda olduğumuz için koşarak makam otobüsüne yetiştik.



        OYUNCAK DAĞITIMI
        Yola çıktığımızı sandık. Ancak yirmi dakikalık yolu bir saatte alınca Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara karşı ne kadar hassas olduğunu gördük. Otobüste boş oturmak olmayacağı için oyuncak dağıtımına biz de destek verdik. Tüm otobüs hep birlikte çalıştık.

        Otobüsümüz Gaziray açılışının yapılacağı yere varınca, Erdoğan'ı bir sürpriz daha bekliyordu. Türkiye Yüzyılı tişörtü giymiş çocuklar ellerinde enstrümanlarıyla onu karşıladı. Kayıtsız kalamadı, aralarına girdi, eşlik etti.



        BAŞKAN ERDOĞAN: GENÇLER İÇİN SEVGİ TOHUMLARI ATIYORUZ
        Fırsatını bulunca da gençlerin ona, onun da gençlere olan ilgisini sormadan edemedik.

        Başkan Erdoğan Rüya Akkuş'un sorusuna "Sevgisiz, sevgi olmaz. Sevgi sevgiyle güç bulur, sevgi sevgiyle yayılır ve onunla birlikte de sevgi toplumu oluşturursunuz. Bunlar bizim sevgi üzerine attığımız tohumların neticesi gençlerle olan bu bağlantılarımız gençlerle olan bu ilişkilerimi bugünleri hazırladı.Karşılığını aldık alıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÇOCUKLARI BİRİNCİ VAGONA DAVET ETTİ
        Çocuklarla sohbet burada kalmadı. Başkan Erdoğan, planda olmamasına rağmen, çocuklara en önde tren deneyimi yaşatmak istedi, onları da birinci vagona davet etti.

        Herkes yerini alınca önce sefer defterini imzaladı. Ama kalemi gözü tutmadı. Sonra da güvenliği sordu. Kaptanı epeyce bir terletti.

        FATMA ŞAHİN SESİYLE ŞAŞIRTTI
        Fırsattan istifade her soru sormak istediğimizde siyasetçi çabukluğu ile bizim sorumuzu bize yöneltti. Trende atmosfer güzeldi. Şarkıların ardı arkası kesilmedi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkesi sesiyle şaşırttı.

        Böyle böyle tam altı istasyon gittik. Başkan Erdoğan'ın keyfi yerindeydi. Ama yolun sonu gelmişti.



        5 DAKİKA BİLE BOŞLUK YOKTU
        Kendisini Yücel Arzen ve orkestrası karşıladı. Türkiye Yüzyılı şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Tam da ışıkların söndüğü bir anda, kendisinin şiir okuduğu bölüm geldi. Kamera kayıttaydı ama etraf karanlıktı.

        Programda beş dakika bile boşluk yoktu.. Bakan Adil Karaismaioğlu kürsüdeyken, ayaküstü bilgilendirme aldı. Fonda Türkiye Yüzyılı şarkısı çalmaya başlayınca durdu dinledi.

        Kendisine hediye edilecek halıyı da gördük, içinde A Haber'in açık olduğu makam aracıyla fotoğraf çektireni de..

        O esnada canlı yayın ekibi alana kurulan altı kameranın takibini yapıyordu. Bir başka kamera tarafından çekildiklerini fark edemeyecek kadar konsantre olmuşlardı.

            Başkan Erdoğan: Söyle bakalım Rüya

            Rüya Akkuş: Söyleyemem efendim sesim çok kötü.

            Başkan Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma

            Rüya Akkuş: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim gerçekten. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz aradan çıkarsınız.

            Başkan Erdoğan: İkimizin bildiği dersen benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"



            İSTEK PARÇALAR ÇALMAYA BAŞLADI AMA ŞARKIYA KİMSE GİREMEDİ
            Orkestra hemen Başkan Erdoğan'ın istek parçasını çalmaya başladı. Ama bir aksilik yaşandı kimse şarkıya giremedi.

            Panoramanın içindeyse Türkiye'nin dört bir yanından gelen alanında uzman kadınlar kendisini bekliyordu. Hatıra fotoğrafı çektirilirken, kendisine Kadın Gaziantep Futbol Takımına ait bir forma hediye edildi. Konu futbol olunca, epey bir ilgisini çekti.



            KADINLARLA MI ÇALIŞMAK ZOR ERKEKLERLE Mİ?
            Rüya Akkuş Başkan Erdoğan'a sordu: Kadınlarla mı çalışması zor, erkeklerle mi?

            Başkan Erdoğan'ın yanıtı: Her ikisinin de kendine has özellikleri var.. Kolaylıkları zorlukları var... Bütün mesele tam ortasını bulup çalışma...

                VE GÜN SONU
                Günün sonu geldiği için, makam aracı hazırlandı. Üstelik Galatasaray - Beşiktaş derbisi de açıldı. Ama yine herkesi yanılttı. Artık hava kararmıştı protokol havalimanında son kez yerini aldı. Bize düşen görevin de sonuna gelmiştik... geride kalan herkes gibi bizler de el salladık...
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                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dolu dolu bir gün! A Haber anbean görüntüledi: 17 yıl sonra ilk
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