Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dolu dolu bir gün! A Haber anbean görüntüledi: 17 yıl sonra ilk

A Haber 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı en yakınında bir gününü takip etti.
A HABER KAMERALARIN GİRMEDİĞİ ALANLARDA
En özel anları A Haber'den Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya takip ederken, kameraların bile girmediği alanlara girildi.
KONVOY ALANINDA DETAYLI İNCELEME YAPILDI
A Haber kameraları kayda, Gaziantep Havalimanı'nında girdi. Bizi kapıda, çocuklar karşıladı. Başkan Erdoğan'ın uçağının yanaşacağı VİP bölümünde hazırlıklar başlamıştı. Protokol ekibi ise apronda karşılama heyetinin duracağı yeri belirliyordu.
Başkan Erdoğan geleceği için forslu bayrak için yetkililer devreye girdi. Forsun, Türk Bayrağı'ndan büyük olmaması için bayraklar değiştirildi.
Vakit ilerledikçe konvoyda yerini alacak araçlar da alana getirilerek detaylı bir temizlik başladı.
Araçlar temizlendi, yerler silindi. Karşılamada hazır olda duracak askerlerin son kontrolleri yapıldı Başkan Erdoğan'ın yürüyeceği alanda defalarca gidip gelindi.
MİNİKLER TAYYİP DEDELERİ İLE BULUŞTU
O esnada protokol de yavaş yavaş alana gelmeye başladı. Önce Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin geldi. Ardından Vali Davut Gül yerini aldı. Başkan Erdoğan, uçağın kapısında göründü. Ama onun yüzünü güldüren minikleri görmek oldu.
Sonrasındaysa, Erdoğan protokoldeki herkesi tek tek selamladı. Biz ise hızlı hareket etmek zorunda olduğumuz için koşarak makam otobüsüne yetiştik.