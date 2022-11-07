Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dolu dolu bir gün! A Haber anbean görüntüledi: 17 yıl sonra ilk





BAŞKAN ERDOĞAN: GENÇLER İÇİN SEVGİ TOHUMLARI ATIYORUZ

Fırsatını bulunca da gençlerin ona, onun da gençlere olan ilgisini sormadan edemedik.

Başkan Erdoğan Rüya Akkuş'un sorusuna "Sevgisiz, sevgi olmaz. Sevgi sevgiyle güç bulur, sevgi sevgiyle yayılır ve onunla birlikte de sevgi toplumu oluşturursunuz. Bunlar bizim sevgi üzerine attığımız tohumların neticesi gençlerle olan bu bağlantılarımız gençlerle olan bu ilişkilerimi bugünleri hazırladı.Karşılığını aldık alıyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI BİRİNCİ VAGONA DAVET ETTİ

Çocuklarla sohbet burada kalmadı. Başkan Erdoğan, planda olmamasına rağmen, çocuklara en önde tren deneyimi yaşatmak istedi, onları da birinci vagona davet etti.

Herkes yerini alınca önce sefer defterini imzaladı. Ama kalemi gözü tutmadı. Sonra da güvenliği sordu. Kaptanı epeyce bir terletti.

FATMA ŞAHİN SESİYLE ŞAŞIRTTI

Fırsattan istifade her soru sormak istediğimizde siyasetçi çabukluğu ile bizim sorumuzu bize yöneltti. Trende atmosfer güzeldi. Şarkıların ardı arkası kesilmedi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkesi sesiyle şaşırttı.

Böyle böyle tam altı istasyon gittik. Başkan Erdoğan'ın keyfi yerindeydi. Ama yolun sonu gelmişti.