Firari FETÖ'cü Akın İpek'e İngiltere'de bir şok daha! TMSF açıkladı: Başvuruları reddedildi

FETÖ DESTEĞİYLE ALTIN MADENİ SAHİBİ OLMUŞTU

FETÖ firarisi olarak hâlen İngiltere'de bulunan Akın İpek, Türkiye'de yaşadığı dönemde düğün davetiyeciliği yapan bir matbaa sahibiyken örgüt mensuplarının desteğiyle altın madeni sahibi olmuştu. Kanaltürk televizyonu ve radyosunu satın aldıktan kısa bir süre sonra Bugün TV ile Bugün ve Millet gazetelerini kurdu. Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılana dek örgüt propagandası yapan İpek Medya Grubu'nu finanse etti. Ayrıca, çeşitli vakıf, üniversite ve benzeri eğitim kurumunun kuruluşu ve finansmanı FETÖ adına İpek ailesinin üyeleri tarafından yürütüldü. Öte yandan, Bank Asya'yı kurtarmak için örgüt üyeleri para yatırmaya zorlanırken 2014'teki yerel seçimlerin ardından İpek'in parasını çekerek yurt dışına aktardığı ortaya çıktı.

FİRARİ AKIN İPEK'İN DOSYASI AYRILMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerinde, İpek'in halka açık olan ve altın madeni haricinde sürekli zarar beyan eden şirketlerinde usulsüz işlemleri tespit edildi. Matbaasının halka arzını gerçekleştirdikten sonra kendisine Porsche siparişi veren; küçük yatırımcılardan gelen parayla Hummer jip, yat ve jetler satın alan, hatta VIP koruma harcamalarını dahi kendisi karşılamayan İpek hakkında dava açıldı. Ancak, gerek aile üyeleri gerekse şirket yöneticileri haklarında açılan çok sayıda davadan ceza alırken, İpek'in firari olması nedeniyle dosyası ayrılmış olup mahkeme süreci devam etmektedir.