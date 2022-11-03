Firari Danıştay üyesi saklandığı evde yakalandı: Elebaşı Gülen’in talimatıyla oy kullanmış

TERÖRİSTLERDEN ORTAK KARAR

İfadesinde FETÖ'nün müdahale ettiği dosyalara örnekler veren Bektaş, 2014'te Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 'izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar' listesinden çıkarılan kimse Yok Mu Derneği'ne ilişkin verilen kararın yapılan itiraz üzerine İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldiğini, Derneğin Fetullah Gülen cemaatine yakın olduğunu bildiklerini, örgüt mensubu olan İbrahim Aliusta, Bülent Olcay ve kendisinin tedbir kararı kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını itiraf etmişti.

ÖRGÜT TALİMATIYLA HUKUKU ÇİĞNEDİLER

Bektaş, bu karar gibi Sakarya Şeker Fabrikası'na verilen para cezası ile Adalet Akademesi'nde hazırlık eğitimine 2 gün gelmediği için memuriyet görevine son verilen hakim adayı G.T. hakkında verilen karara ilişkin de örgüt talimatıyla hukuka aykırı karar verdiklerini itiraf etmişti. Hakim G.T FETÖ'den arındırılan yargıda yeniden dava açarak kazanmış, ardından HSK'nın 2016 Kasım kararnamesiyle hakim olarak atanmıştı.