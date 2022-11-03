Firari Danıştay üyesi saklandığı evde yakalandı: Elebaşı Gülen’in talimatıyla oy kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütünün firari üyelerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda önemli bir isim daha yakalandı.
HUKUKA AYKIRI İMZALAR
Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla Danıştay'daki kararlara imza atan örgüt üyelerinden Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta, Ankara'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Aliusta, Kimse Yok Mu Derneği, Sakarya Şeker Fabrikası ve örgüt üyesi olmayan hakimin ihraca itiraz kararlarında FETÖ talimatıyla hukuka aykırı attığı imzalarla biliniyordu.
SAKLANDIĞI EV TESPİT EDİLDİ
FETÖ/PDY Terör örgütü üyelerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda örgütün yüksek yargıda görev yapan önemli bir isim daha saklandığı evde yakalandı. Danıştay üyesi olarak görev yaparken KHK kapsamında kamu görevinden ihraç olan, Danıştay içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü adına etkin faaliyet yürüten İbrahim Aliusta'nın saklandığı ev tespit edildikten sonra gece operasyon düzenlendi.
GECE BASKINIYLA YAKALANDI
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun ardından Danıştay eski üyesi İbrahim Aliusta, saklandığı adreste gözaltına alındı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 yılında verdiği Anayasal Düzeni ortadan kaldırmaya yönelik silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıldır aranan Aliusta, tutuklandı.