SON DAKİKA: MİT PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Kays Berho Sulayva'yı etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.
İşte o isimlerden öne çıkanlar...
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan
22 Temmuz 2022 Suriye
YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf