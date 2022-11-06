Vatandaşı tehdit eden CHP'li Mansur Yavaş'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan tepki: Zorla tutan yok

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Basınevleri Mahallesi'nde inşa edilen kültür merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.
Temel atma törenine ayrıca ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Keçiören İlçe Sağlık Müdürü Hakan Nakiboğlu, muhtarlar siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
ALTINOK: KREŞ VE KÜTÜPHANE OLMAZSA OLMAZIMIZ
Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören'in her noktasına eşit hizmet anlayışıyla eserler inşa etmeye davam ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Basınevleri Kültür Merkezimizin temelini atıyoruz. Biliyorsunuz buralar metruk bir haldeydi. Her türlü melanet vardı burada. Özellikle akşamları büyük şikâyetler alıyorduk. Buraları yıktık pırıl pırıl hale getirdik. Pazar yeri, park ve yürüyüş yoları yaptık. Buraya bir de çocuklarımız için kültür merkezi yapalım dedik. Çok sayıda kreş ve kütüphane yapıyoruz. Kreş ve kütüphane olmazsa olmazımız. Buralarda çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız ve yetiştirmeliyiz. Bu kültür merkezimizde de kreş ve kütüphane yer alacak. Şu an sokaklarımız, caddelerimiz pırıl pırıl, tertemiz… Keçiören Paris'ten daha temiz, Keçiören Londra'dan daha temiz, Keçiören Washington'dan daha temizdir. Havaalanı gibi yollar yapıyoruz. Sokaklarımızın tamamını günlük süpürüyoruz. 3 bin 120 cadde ve sokağımızdan günlük çöpleri alıyoruz. 10 günde bir de bütün cadde ve sokakların tamamını yıkıyor, dezenfekte ediyoruz. İnşallah hizmetlerimiz eserlerimiz devam edecek. Yeni eserler, yeni hizmetler ve yeni projelerle şehrimizi donatacağız. Birçok devasa hizmetin açılışını yapacağız."
"ALTINOK GERÇEK HALKÇIDIR"
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edilen su indirim kararı ve sosyal yardımların iptal edilmesine ilişkin tepkisini dile getiren Altınok şunları söyledi:
"Biz buz pateni pisti yapıyoruz, Büyükşehir Belediyesi hazır buz pistini tamir edip hizmete açamıyor. Üstelik biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Çankaya'dan, Ümitköy'den, Dikmen'den ve Ankara'nın her yerinden geliyor çocuklarımız. ABB vatandaştan nasıl çok para alırız, nasıl vatandaşın faturasını yükseltiriz, biz ise vatandaşımızın parasını nasıl cebinde tutarız diyerek hizmetlerimizi ücretsiz sunmaya gayret ediyoruz. Kimse kimseye yardım etmiyor."