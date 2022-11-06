Vatandaşı tehdit eden CHP'li Mansur Yavaş'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan tepki: Zorla tutan yok

ÖZCAN: SOSYAL YARDIMI KİMSE CEBİNDEN VERMİYOR

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen ve açılışı yapılan eser sayısının saymakla bitmeyeceğini, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ise eser ve hizmetten yoksun bir hizmet dönemi geçirdiğini söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi;

"Keçiören Belediye Başkanımız kendi ilçesini Avrupa ve Amerika'daki başkentlerle kıyaslarken ne yazık ki beceriksiz Büyükşehir yönetimi boş keseden atmaya devam ediyor. Sayısızca vaatler verdiler. Ne yazık ki birçok vaatlerini web sitelerinden kaldırdılar. Biz istiyoruz ki Ankara için hayırda yarışalım lakin Ankara Büyükşehir Belediyesi, o CHP'li zihniyet, CHP'li yönetim Sayın Mansur Yavaş kendini Mamak'la Keçiören'le ya da Kalecik'le kıyaslıyor. Ankara'yı sevdiğimizi en büyük gösterme şekli icraat ve hayırda yarıştırarak sergileyebiliriz. ASKİ'yi iflas ettirdiklerini aslında kendi abonelere mesaj çekerek gönderdiler. Aynı zamanda su tarifesi için kardan yüzde 50 indirimi meclis üyelerimiz kabul ettiğinde, yönetim bu kârdan zararı mahkemeye taşıdı. Suyu 3-4 kuruşa vereceğiz, bu sosyal bir hak, insani bir hak, Allah'ın suyu denilen suyu ne yazık ki veto ettiler. Ayrıca garip vatandaşın partisi mi olur? Zaten burada insan ayırıyorsan, sosyal yardım konusunda ayrımcılık yapıyorsan biz bu işi layıkıyla yaparız. Allah aşkına İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıyken engellisinden yaşlısından her kesime yardımları başlatan kişidir. Turgut Başkan yine Keçiören'de görevliydi. Biz bunu sizden öğrenmedik. Sanki sosyal destekler yeni yapıyorlarmış gibi benim vatandaşımı tehdit etmeye kalkıyorlar. Kimse cebinden vermiyor. 7,5 milyar TL geçen sene giderleri vardı ABB'nin. Hani bizi engelliyorlar çalıştırmıyorlar diyorlar ya, bu giderlerin tamamından fazlasını merkezi hükümetimiz İller Bankası aracılığıyla karşıladı. Ama bunlar ne yaptılar, en ufak kardan zarara geçtikleri zaman sosyal yardımları kestiler."