Bugün Avrasya Tüneli açık mı? 6 Kasım Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Maraton parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollarda saat 03.00 itibarıyla araç trafiği durduruldu. Güzergah kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de araç girişi kesildi.

Polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsüne çıkan yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve parkur üzerindeki yolların saat 12.30'dan itibaren kademeli araç trafiğine açılacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Toplam 60 bin kişi koşacağı maraton nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Kapanacak yollar kapama saati: 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)"