Bugün Avrasya Tüneli açık mı? 6 Kasım Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı?

İstanbul Avrasya Maratonu olarak da bilinen maraton bugün başladı! Bu kapsamda açık veya kapalı yollar merak ediliyor. Peki, Bugün Avrasya Tüneli açık mı? 6 Kasım Pazar hangi yollar açık, hangi yollar kapalı? Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açık mı? İşte detaylar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride yer alan maraton, 44. kez gerçekleştiriliyor.
Anadolu yakasından başlayacak ve Avrupa yakasında son bulacak organizasyon, maraton (42,195 kilometre), 42 kilometre paten yarışı, 15 kilometre koşu ve 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde yapılacak.
56 ELİT ATLET YARIŞACAK
44. İstanbul Maratonu'nda 56 elit atlet mücadele edecek. Kadınlarda Sechale Dalase ile Melesech Tsegaye, erkeklerde ise Marius Kimutai, Samuel Kiplimo, Tadesse Kemechachu ve Robert Kipkemboi yarışın favori atletleri arasında yer alıyor.