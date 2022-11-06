KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI || 2022 KPSS 55,65,75 puanla nereye girebilirim? Kaç puanla nereye atanılır?

KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri? Konuya ilişkin ilk duyuru ise İŞKUR'dan geldi. İŞKUR normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. İşte KPSS ortaöğretim puanları hakkında tüm merak edilenler...
KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?
Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra almış olduğunuz puana göre o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada bulabilirsiniz.
KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;
İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35
Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82
Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64