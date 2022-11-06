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    • 06.11.2022 08:41
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    • 06.11.2022 08:42
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    KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI || 2022 KPSS 55,65,75 puanla nereye girebilirim? Kaç puanla nereye atanılır?

    Sorusu 70 puan altında kalan adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlamasının ardından adaylar puanlarıyla nereye atanabileceklerini araştırıyorlar.

    takvim.com.tr
    2022 KPSS 55,65,75 puanla nereye girebilirim?

    KPSS'den 50, 55, 60, 65, 70 ve 75 puan alan on binlerce aday bulunuyor. Bu adaylar da, bu puanlarla nereye girebileceğini öğrenmeye çalışıyor. Düşük puan ile alım yapan memur kadroları hangileri? Konuya ilişkin ilk duyuru ise İŞKUR'dan geldi. İŞKUR normal iş gücü talepleri için adayların KPSS sınavından en az 60 puan alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. İşte KPSS ortaöğretim puanları hakkında tüm merak edilenler...

    KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70 PUANLA NERELERE GİRİLİR?

    Geçtiğimiz aylarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra almış olduğunuz puana göre o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada bulabilirsiniz.

    KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI İLE ATANABİLECEĞİNİZ YERLER

    KPSS P94 PUAN TÜRÜ NEDİR?

    KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından P94 puan türüyle alım yapan kurumlar merak konusu oldu. Yönetmelik kapsamında KPSS sonuçlarını esas alma durumunda kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm ortaöğretim kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında KPSSP94 puanı kullanılacaktır. İşte geçtiğimiz dönem yerleştirme yapılan en düşük puanlar;

    İlk ve Acil Yardım En Düşük Atama Puanı: 77.35

    Anestezi En Düşük Atama Puanı: 81.82

    Çevre Sağlığı En Düşük Atama Puanı: 75.64

        Harita Tapu Kadastro En Düşük Atama Puanı: 83.06

        Diş Protez En Düşük Atama Puanı: 81.64

        KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?

        Üniversiteler

        Enstitüler

        Bakanlıklar

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Karayolları Genel Müdürlüğü

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

        Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

        Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

        Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

        Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

        Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

        Türk Dil Kurumu Başkanlığı

        T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

        Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

        Gelir İdaresi Başkanlığı

        Sayıştay Başkanlığı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü

        Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

        Kişisel Verileri Koruma Kurumu

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

        Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

            B GRUBU TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

            Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

            Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
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            Haberler Güncel KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BARAJ PUANI || 2022 KPSS 55,65,75 puanla nereye girebilirim? Kaç puanla nereye atanılır?
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