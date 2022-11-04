Eski THK (Türk Hava Kurumu) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban'ın 14 yıl hapsi istendi

Şüpheli Peker'in ise sosyal medya aracılığıyla örgütün amaç ve hedeflerine yönelik paylaşımlar ile korkutucu gücünü göstererek örgütü gündemde tutmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ünsal Ban'ın, da örgüte eşi olan müştekiye ait görüntülerin şüpheli Sedat Peker'e göndererek yayımlanmasını sağlamış, Sedat Peker suç örgütüne yardım ettiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda şüpheli Ünsal Ban ve Sedat Peker'in "özel hayatın gizliliğini ihlal", "verileri hukuka aykırı verme" suçlarından 4 yıldan 10'ar yıla kadar cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli Ban'ın "hiyerarşik yapıda yer almamakla birlikte suç örgütüne yardım"dan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.