Başkan Erdoğan'dan CHP'ye başörtüsü tepkisi: Bunların yaptığı istismar siyaseti

"BUNLARIN İŞİ İSTİSMAR SİYASETİ"

Biz diyoruz gel yeni anayasa yapalım. Ayrım yapmadan bütün kadınlarımız bu süreci yaşansınlar. Şimdi arkadaşlarımız ziyarete gittiler, şu an gerek yok seçimden sonra çalışalım dediler. Sen bir gece çıktın düzenleme yapalım diyorsun, biz de gel diyoruz. Niye kaçak dövüşüyorsunuz. Bunların işi her zaman istismar siyaseti.

Çeyrek asır önce hayal bile edilemeyecek şu özgürlük iklimini dizayn ederken nelerle karşılaştığımızı millet çok iyi biliyor. Bu mücadelelerde, vesayetin başını çeken bir partinin başkanı başörtüsü konusunu yeniden gündeme getirdi. Kadınlarımızın başını örtmesi tabii bir durumdur. Devletin tüm kurumlarında başörütüsü kardeşlerimiz var. Hakimimiz, savcımız, polismizi valimiz var. Yaptık da ne oldu? Türkiye yıukıldı mı? Tam aksine şimdi hepsi 'çok daha rahatız, huzurluyuz.' diyor. Yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke geleceğe yürüyecektir. Son tartışma vesilesiyle gördük ki, ülkemizde kökünün kurudğunu düşündüğümüz habis zihniyet duruyor.

Esasen kadınlarımızın başlarının açık veya örtük olması bir haktır. Su, hava gibi kadınlarımızın başlarını örtmesi tabii bir durumdur. Bunun için ne Anayasa'da ne kanunlarda düzenleme yapmaya ihtiyaç yoktur. Devletin tüm kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz var mı, hakimlerimiz, savcılarımız, polisimiz, askerimiz, valimiz var mı?

Yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecektir. Bir kez daha gördük ki ülkemizde kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet pusuda beklemekte. Bu meseleyi anayasal güvenceye kavuşturmakla cevabımızı verdik. Bu konuda samimiyetimizi ortaya koyduk. Gerekirse referanduma gidelim. Millet en doğrusunu söyler. Bakalım millet ne diyor? Millete gitmeyi de bunlar kabul edemez. Millete gidileceği zaman sandıktan neler çıkabileceğini iyi biliyorlar. Kapsamlı bir uzlaşma sağlanabilirse kadınlarımız ve ülkemiz karlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamazsa bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız."