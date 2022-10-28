CHP'li vekiller mahkemeyi bastı! Başsavcılık soruşturma başlattı

DURUŞMAYA ARA VERİLMİŞTİ

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tamamı tutuksuz yargılanan, Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılan Halit Güleç'in aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları, 30'a yakın da milletvekili katılmıştı.

Sanık Vefa Salman'ın avukatı, mahkemeye sunulan raporların lehlerine olduğunu ve davanın çok fazla uzayacağını öne sürerek, bundan dolayı müvekkilinin dosyadan bağımsız yargılanması talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin talebi reddetmesi sonrası salonda duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcıları ile milletvekilleri, mahkeme heyetine tepki göstererek salondan ayrılmıştı.

Gerginlik nedeniyle ara veren mahkeme heyeti, duruşmayı izleyicilere kapatmıştı.