Halil Falyalı soruşturmasında son dakika gelişmesi! 30 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı'ya ait Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paraya el konuldu.

46 ŞÜPHELİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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