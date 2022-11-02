Hain kalkışmada Başkan Erdoğan’a suikast planlamıştı! FETÖ’cü eski Başyaver Ali Yazıcı ve üs komutanı Cenk Bahadır Avcı'nın cezaları onandı





HÜKÜMLERİ ONANDI

Bu kapsamda sanıklar Ali Yazıcı ve Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Sanık Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına suikast suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğu anlaşılmakla, sanıklar ve sanıklar

müdafileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle beraat ve mahkumiyet hükümlerinin onanmasına, dosyanın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiine oy birliğiyle karar verildi.