Hain kalkışmada Başkan Erdoğan’a suikast planlamıştı! FETÖ’cü eski Başyaver Ali Yazıcı ve üs komutanı Cenk Bahadır Avcı'nın cezaları onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, sanıklar FETÖ'cü eski Başyaver Ali Yazıcı ve alaman Deniz Hava Üs Komutanı Cenk Bahadır Avcı hakkında verilen hükümlere yönelik temyiz taleplerinin incelendiği aktarıldı.
VİCDANİ KANI, KESİN, TUTARLI VE ÇELİŞMEYEN VERİLERE DAYALI
Kararda, vicdani kanının oluştuğu, duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede bozma üzerine yapılan yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı belirtildi.
HÜKÜMLERİ ONANDI
Bu kapsamda sanıklar Ali Yazıcı ve Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi:
"Sanık Cenk Bahadır Avcı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına suikast suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğu anlaşılmakla, sanıklar ve sanıklar
müdafileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vekilinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle beraat ve mahkumiyet hükümlerinin onanmasına, dosyanın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Tevdiine oy birliğiyle karar verildi.