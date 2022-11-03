Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kilit komutanlarıyla görüştü! Kaç terörist etkisiz hale getirildi? Flaş tahıl koridoru mesajı

TÜRK ADALETİNE SIĞINMAK BAŞKA ÇARELERİ YOK

Operasyonların sonucu olarak terör örgütünün çöküş içine girdiğini, bununla ilgili ciddi emarelerin bulunduğunu belirten Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmak başka çareleri yok." şeklinde konuştu.

HUDUTLAR KİLİTLENECEK

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini aktaran Akar, "Mehmetçik tarafından 540'dan fazla sığınak, mağara temizlendi, teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" açıklamasında bulundu.

Operasyonda teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, "Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor." dedi.