TSK'daki mahrem yapılanmaya darbe! Eskişehir'de düğmeye basıldı! Görevdeki binbaşı enselendi

MAHREM YAPIDA AKTİF ALBAY, YARBAY VE BİNBAŞILAR YAKALANDI

Operasyonda 1'i askeri yapılanmada görev yapan özel sektör çalışanı mahrem imam, daha önce TSK'dan ihraç edilen 6 albay, 2 Yarbay, 5 Üsteğmen, 1 aktif görevde Binbaşı 1'i aktif 2 doktor, 1 ihraç Mühendis, 1 Öğretmen ve 2 özel Sektör çalışanı olan 21 şüpheli yakalandı.

YENİDEN SIZMA FAALİYETE YÜRÜTMÜŞLER

Firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, zanlıların kamu kurumlarına sızma faaliyeti yaptığı tespit edildi. Operasyon kapsamında zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 7 bin 670 Euro, 16 bin 75 Dolar, 29 bin 500 Türk Lirası olmak üzere yaklaşık 500 bin 000 lira para ve çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca zanlıların birbirleriyle irtibat kurdukları operasyonel hat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.