TSK'daki mahrem yapılanmaya darbe! Eskişehir'de düğmeye basıldı! Görevdeki binbaşı enselendi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü FETÖ'nün askeri güncel yapılanmasına yönelik çok önemli bir operasyona imza attı. Örgütün 15 Temmuz'da hain darbe girişimini gerçekleştiren TSK'daki mahrem yapılanmasını yeniden harekete geçirmeye çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi.
TSK'daki mahrem FETÖ yapılanmasına darbe | Video
TSK'dan ihraç edilen 6 Albay, 2 Yarbay, 5 Üsteğmen ve aktif görevde olan 1 Binbaşı'nın da aralarında bulunduğu 23 zanlının, yeniden askeri mahrem yapılanmaya gittiği, kamu kurumlarına sızmak için faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Eskişehir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 21 zanlı yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri koordinesinde geçen ay gerçekleştirilen örgütün güncel ve mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonu sonrasında bu kez örgütün sözde "Güncel Askeri Mahrem Yapılanması" deşifre edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından güncel askeri yapılanma içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen aralarında askeri mahrem yapılanmada müdür yardımcısı, ihraç subaylar, mahrem imam, aktif Binbaşı, aktif Doktor ve çeşitli meslek gruplarında çalışan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
7 İLDE 23 GÖZALTI KARARI
Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde güncel olarak faaliyet gösterdikleri ve operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edilen, çoğunluğu ihraç askeri personel 23 zanlının yakalanmasına yönelik Eskişehir merkezli Ankara, İstanbul, Samsun, Muğla, Kahramanmaraş ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde 23 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.