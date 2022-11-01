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    • 02.11.2022 06:28
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    • 02.11.2022 06:28
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    Başkan Erdoğan bu akşam ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan A Haber ortak yayınında!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak. Başkan Erdoğan, Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği yayında atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verecek.

    Başkan Erdoğan'ın TOGG, Türkiye Yüzyılı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası ve iç siyasete ilişkin konuların yanı sıra Yunanistan'ın tahrik politikası, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve Suriye meselelerine ilişkin kritik mesajlar vermesi bekleniyor.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan bu akşam ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak
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