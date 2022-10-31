Neyin pazarlığı yapıldı? İcazet rotasını Londra'ya kıran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında Yunan Büyükelçi Lazaris ile görüştü

Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.



Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri, icazet için rotasını İngiltere'ye kırdı. 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Ada'da bulunacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.