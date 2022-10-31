Neyin pazarlığı yapıldı? İcazet rotasını Londra'ya kıran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında Yunan Büyükelçi Lazaris ile görüştü

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortka olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.
Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri, icazet için rotasını İngiltere'ye kırdı. 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Ada'da bulunacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik edecek.