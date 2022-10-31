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    • 31.10.2022 23:10
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    Neyin pazarlığı yapıldı? İcazet rotasını Londra'ya kıran Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında Yunan Büyükelçi Lazaris ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferi sonrası rotasını İngiltere'ye çevirdi. Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyareti öncesi Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ile bir araya geldi. Kapalı kapılar ardından nelerin konuşulduğu, hangi pazarlıkların yapıldı ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İngiltere öncesi Yunan’la neyin pazarlığı? KK...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala, CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortka olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masada kaos sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fiyaskoya dönen ABD seferinin ardından Kasım ayını işaret ederek, Bay Kemal'i bekleyin mesajını vermişti.

    Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yemeye gittim' diyerek perdelemeye çalıştığı 8 saatlik muamma ise karanlık bir sır olarak gündemdeki yerini koruyor.

    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP lideri, icazet için rotasını İngiltere'ye kırdı. 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Ada'da bulunacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra'da çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.



    Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik edecek.




        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti öncesi görüştüğü bir isim tüm dikkatleri üzerinde topladı.

        O isim Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris idi. Lazaris, Londra yolcusu Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

        Lazaris - Kılıçdaroğlu ikilisine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.

        Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.




        KILIÇDAROĞLU YUNAN İLE NEYİN PAZARLIĞINI YAPTI?
        Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de artan sistematik provokasyonları ve silahlandırılmaması gereken adaları askeri yığınak haline getirmesinin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris ile kapalı kapılar ardından görüşmesi, "Londra öncesi neyin pazarlığını yaptılar?" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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