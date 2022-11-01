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    • Güncel
    • 01.11.2022 06:58
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    • 01.11.2022 06:58
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    CHP’ye katılan Nuşirevan Elçi'nin terör paylaşımları deşifre oldu!

    Son dakika haberi! CHP'ye katılan ve rozeti Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar yapan Elçi'nin örgüte desteğini gizlemediği görüldü.

    Rozeti Bay Kemal taktı terör paylaşımları ortaya çıktı!

    Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan ve rozeti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'nin terör örgütü PKK'ya destek paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.

    ELEBAŞINA DESTEK
    Twitter'dan PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu paylaşımları retweet eden Elçi'nin açık açık örgüte destek vermesi dikkat çekti.

    Doğu Masası çalışmaları kapsamında CHP'ye katılan Elçi, rozet takma törenindeki konuşmasında, "Siyasete girerken belli hedefleri ve amaçları hedef koyarak bu yola girdik. Hem ülkenin temel sorunlarını çözmek hem de eskiden egemen olan hizmet siyasetini geri getirmek için bu yola koyulduğumu belirtmek isterim. Eksiksiz demokrasiyi getirebilmek için el birliği ile onları yapabileceğimize inanıyoruz" demişti.

        Kılıçdaroğlu da şunları söylemişti: "Bölge insanı ile barışmak istedik ve barıştık. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı bilmeliyiz ve bu çerçevede hareket etmeliyiz. İnsanlar inançlarından, dillerinden, kültürlerinden, yaşam tarzlarından veya kimliklerinden ötürü ötekileştirilmemeli. Farklı siyasi anlayışlar ülkenin kamplaşmasına, bölünmesine, tartışılmasına yol açıyor. Türkiye'yi buradan çıkarmalıyız ve Türkiye nasıl büyümeli, herkesin karnı nasıl doymalı, bu çerçevede bakılmalı."

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel CHP’ye katılan Nuşirevan Elçi'nin terör paylaşımları deşifre oldu!
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