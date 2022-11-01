CHP’ye katılan Nuşirevan Elçi'nin terör paylaşımları deşifre oldu!

Kılıçdaroğlu da şunları söylemişti: "Bölge insanı ile barışmak istedik ve barıştık. Kamplaşmayı değil, kucaklaşmayı bilmeliyiz ve bu çerçevede hareket etmeliyiz. İnsanlar inançlarından, dillerinden, kültürlerinden, yaşam tarzlarından veya kimliklerinden ötürü ötekileştirilmemeli. Farklı siyasi anlayışlar ülkenin kamplaşmasına, bölünmesine, tartışılmasına yol açıyor. Türkiye'yi buradan çıkarmalıyız ve Türkiye nasıl büyümeli, herkesin karnı nasıl doymalı, bu çerçevede bakılmalı."

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