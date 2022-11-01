CHP'li Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu" iftirasına sert tepki: "Yalanlarla her gün Türkiye'yi karartmaya çalışıyor"





Suç duyurusunda bulunduk, tazminat davası açacağız.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

Fethullah Gülen ile görüşmedim dediği görüşmeyi yapmadığını, tanıkları var. Nerede ne zaman hangi saatte ve kiminle. İkinci olarak bir diş muayenehanesinde dedim ki sen kiminle bir araya geldin? 15 Temmuz 2016 darbesi olmadığı anda sen acaba o darbenin mottosu olan cümleyi sen orada kullandın mı kullanmadın mı? Bu muayenehanede yol haritası çizdin mi çizmedin mi?

Yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Bu sorunun cevabını verin. Yukarıdan aşağıya Kemal Kılıçdaroğlu bir yalan ve suç makinesidir. Türk emniyet teşkilatına attığı bu uyuşturucu ticareti suçu karşılıksız kalmayacaktır.



Kendi başarısızlığını gölgelemek için bir yalana ve iftiraya başvurdu, yakasını bırakmayacağız.







KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı, kara propaganda ve iftiralara dayalı müflis siyaseti hız kesmeden sürüyor. Kılıçdaroğlu son olarak İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef gösteren skandal bir video yayımladı.