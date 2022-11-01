'TSK kimyasal silah kullandı' iftirası atan avukatın dosyası kabarık çıktı: Teröristbaşını övdü, devlete hakaret yağdırdı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmıştı.
PKK/KCK propagandası yapmak suçundan Aryen Turan hakkında daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği öğrenildi.
Turan'ın 2015 yılında HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı ve "Biji Serok Apo" sloganı attığı, 2014 yılında katıldığı yürüyüşte ise yine benzer bir şekilde terör örgütü PKK/KCK'ya ve PKK elebaşı Öcalan'a destek sloganları attığı belirlendi.
SKANDAL KONUŞMANIN ARDINDAN İNCELEME BAŞLATILDI
Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti.
Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatmıştı. Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.
"KATİL TC DEVLETİ" SLOGANI ATMIŞ
Daha önce de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Aryen Turan hakkında PKK/KCK propagandası yapmak suçundan iki farklı iddianame düzenlendiği öğrenildi.
Turan hakkında 2015 yılında düzenlenen iddianamede, İzmir'de HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı, yürüyüşte "Arin Mirkan yaşıyor, YPJ savaşıyor" , "Özge'nin faili katil TC devleti", "Biji Serok Apo" (Yaşasın başkan Apo) şeklinde slogan attığı tespit edildi.