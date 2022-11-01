'TSK kimyasal silah kullandı' iftirası atan avukatın dosyası kabarık çıktı: Teröristbaşını övdü, devlete hakaret yağdırdı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmıştı.

PKK/KCK propagandası yapmak suçundan Aryen Turan hakkında daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği öğrenildi.

Turan'ın 2015 yılında HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı ve "Biji Serok Apo" sloganı attığı, 2014 yılında katıldığı yürüyüşte ise yine benzer bir şekilde terör örgütü PKK/KCK'ya ve PKK elebaşı Öcalan'a destek sloganları attığı belirlendi.