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    • 01.11.2022 13:08
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    • 01.11.2022 13:08
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    İkna edilen terörist Cezayir'den getirildi: Teslim olanların sayısı 107'ye yükseldi

    İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.

    İkna edilen terörist Cezayir’den getirildi

    Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucu bir örgüt mensubunun Cezayir'den özel ekip eşliğinde ülkemize getirilerek teslim olması sağlandı.

    SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERDİ
    Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordine sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla ülkemize getirilen örgüt mensubunun 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

    Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 107'ye yükseldi.

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    Haberler Güncel İkna edilen terörist Cezayir'den getirildi: Teslim olanların sayısı 107'ye yükseldi
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