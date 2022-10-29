Terör sevici Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu: "Terör örgütü üyeliğinden yargılanmalı"

PKK'YI MAĞDUR GÖSTERDİ

Davanamede, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanı resmi sıfatını kullanarak somut bir bilgisi, resmi bir belgesi veya başkaca bir delili olmaksızın açıklamalarda bulunduğu, yayında PKK üyelerinin resimlerinin, gerilla ve çatışmasavaş ibareleriyle gösterildiği, sözde kimyasal silahla kullanıldığı iddiasıyla PKK'nın mağdur gösterilmeye çalışıldığı, Fincancı'nın konuşmasının sonunda, "Ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun size de ayrıca" diyerek örgüt yanlısı söylemde bulunduğu vurgulandı.

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AMACI DIŞINDA FAALİYET

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'na atıfta bulunan davanamede, bu kanunda "TTB ve Tabip Odaları kuruluş amacının dışında faaliyette bulunamazlar" ifadesinin açıkça belirlendiği, "Amaçları dışında faaliyet gösteren TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine bulundukları yer cumhuriyet savcısının istemi üzerine o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nce karar verilir" şeklinde ayrı bir düzenlemenin olduğu hatırlatıldı. Başsavcılık, bu nedenle TTB meslek odasının amacı dışında faaliyet gösterdiği ve Fincancı'nın başkanlık sıfatını, kendisine verilen yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetler yürüttüğü, idari yönden de tedbir alınması gerektiğini belirterek, Asliye Hukuk Mahkemesi'nden konsey üyeleri ve Fincancı'nın görevlerine son verilmesini, yerlerine de yeni merkez konseyi başkanı ve üyelerin seçilmesini istedi.