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    • 31.10.2022 18:31
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    • 31.10.2022 18:31
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    Sağlıkta Türkiye Yüzyılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ülkenin sağlık bakanlarıyla görüştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzylılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Sağlıkta Türkiye Yüzyılı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu ele aldıkları görüşmeler yaptı.



    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
    "8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Özbekistan sağlık bakanlarıyla Sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonunu da ele aldığımız bir dizi görüşme yaptık. Görüşmelerin ülkelerimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyorum."

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    Haberler Güncel Sağlıkta Türkiye Yüzyılı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ülkenin sağlık bakanlarıyla görüştü
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