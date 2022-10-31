İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensuplarının, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 106'ya yükseldi.
- Güncel
- 31.10.2022 17:52
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- Son Güncelleme:
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- 31.10.2022 18:05
İçişleri Bakanlığı ikna çalışmaları sonucu, iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu
İçişleri Bakanlığı İkna çalışmaları sonucu, iki örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen terör örgütü mensuplarının son olarak Suriye'de ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. 2022 yılından bu yana teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi. Detaylar gelecek...
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.