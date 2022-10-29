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    • Güncel
    • 29.10.2022 10:36
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    • 29.10.2022 10:52
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    Bursa'daki bombalı saldırı failini saklayan CHP'li Tuğba Erol'un Kemal Kılıçdaroğlu ile kol kola fotoğrafları ortaya çıktı!

    Son dakika haberi! Bursa’da infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik yapılan bombalı saldırıyla ilgili olayın faillerinden İnterpol tarafından turuncu kategoride aranan Cebrail Gündoğdu, İzmir Emniyetinin başarılı operasyonuyla yakalanmıştı. Gündoğdu’nun gizlenmesine yardım eden şüphelilerden CHP'li Tuğba Erol'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kol kol çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal terör yandaşlarıyla kol kola!

    Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik 20 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan Cebrail Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kadınların evinde yapılan aramada, eylemi gerçekleştiren terörist ile MLKP eş başkanının parmak izleri çıkarken, diğer CHP'li üyenin ise teröriste yaptığı lojistik desteğin kamera kayıtlarıyla tespit edildiği öğrenildi.

    20 Nisan'da Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan minibüse yönelik MLKP terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı eylemin failleri Tanya kod adlı Seda Baykan İzmir Dikili'de Mehmet Mustafa U. ile birlikte yakalanmıştı. Polis, Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de İzmir'de yakalamıştı.

    TERÖRİST BÖYLE YAKALANDI | VİDEO İZLE

    TERÖRİSTİ SAKLAYANLAR TESPİT EDİLDİ
    Cebrail Gündoğdu ile irtibatı bulunan 8 kişi de aynı gün Balıkesir ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonun detaylarında şok bilgiler yer aldı. Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık'ta yardım eden ve evlerinde saklayan kişilere yönelik Balıkesir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi arasında CHP üyeleri çıktı.

        CHP ÜYESİNİN EVİNDE EYLEMCİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI
        Gündoğdu'ya yardım eden isimler arasında gözaltına alınan Rana İ.'nin de Ayvalık'ta yaşadığı, kızının aynı operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alındığı 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı dönem aktif üyesi olduğu belirlendi. Ayvalık Belediyesin ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Destek Personeli olarak çalışma kaydı bulunan Rana İ.'nin geçmiş dönemlerde de yine belediyeye ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Rana İ.'nin son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu bilinen şirket çalışanlarıyla irtibatı ortaya çıktı. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret şirketinin 17 Eylül 2014'de kurulduğu, Ticaret Sicil Gazetesine göre Şirketin Ayvalık Belediyesine ait olduğu, Şirket Müdürünün Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olduğu öğrenildi. Rana İ.'nin evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.

        EVİNDE TERÖRİSTİN PARMAK İZİ BULUNDU
        Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tuğba E.'nin Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evinde sakladığı belirlenirken, Tuğba E.'nin halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, Ayvalık Belediyesi iştiraki olan şirkette Destek Personeli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde de belediyeye ait şirketlerde çalışan kadının, bir dönem de Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tuğba E.'nin, son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalışan kişilerle de irtibatı belirlendi. Tuğba E.'nin Cebrail Gündoğdu'ya yer temin ettiği, HTS kayıtlarında Cebrail Gündoğdu ile aynı yerde baz verdiği, ikametinde yapılan aramalarda Gündoğdu'nun parmak izleri tespit edildi.

        CHP LİDERİ İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
        Cebrail Gündoğdu'ya barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleri ile tespit edildiği, örgütsel faaliyetlerin icrası amacıyla irtibat kurduğu Tuğba Erol'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı.

        YARDIMI KAMERA İLE TESPİT EDİLDİ
        Yine gözaltına alınan isimlerden Umur Ö'nün de Ayvalık'ta yaşadığı, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, 2011 ile 2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Umur Ö.'nün Cebrail Gündoğdu'ya barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleri ile tespit edildiği, örgütsel faaliyetlerin icrası amacıyla Rana İ., Dilara Su K.ve Tuğba E. ile irtibatının olması örgüt ile olan bağını ve irtibatını açıkça koyduğu belirtildi.

            İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:

            RANA İZDEŞ
            2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
            Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.
            Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.
            Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.
            Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.


            Rana İzdeş

            BERÇEM GÜNEŞ (K) BAŞAK ŞAHİN DUMAN
            Örgüt yapılanmalarınca düzenlenen birçok eylemde/etkinlikte gözaltına alındı.
            'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor.
            Almanya/Köln'den Hırvatistan/Zagreb'e geldiğinde yapılan kontrollerde uluslararası düzeyde arandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanması üzerine Hırvat basınında Türkiye aleyhine haberler yapıldı.
            İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde KIRMIZI kategoride yer alıyor.


            Başak Şahin Duman

            TUĞBA EROL
            2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
            Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Cafe'de çalıştı.
            Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Kadın Kolları Üyesi olduğunu belirtti.
            Rana İZDEŞ isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti, örgüt mensubunu evinde sakladığı incelenen görüntülerden ve evde çıkan parmak izlerinden belirlendi.


            Tuğba Erol

            DİLARA SU KALPAK
            MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım eden Rana İZDEŞ'in kızı.
            2022 yılı mart ayında İzmir/Bornova'da tuttuğu öğrenci evinde yapılan incelemelerde MLKP/FESK mensupları Dilek ARSU ve Cebrail GÜNDOĞDU'ya ait eşyalar ve parmak izleri buludu.


                Dilara Su Kalpak


                Patlama sonrası Dilek Arsu ve Cebrail Gündoğdu. Balıkesir Ayvalık


                Cebrail Gündoğdu ve Dilek Arslan'ın kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

                RANA İZDEŞ VE TUĞBA EROL'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI


                    1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


                    21 Mart 2015 CHP Burhaniye İlçe Teşkilatı Milletvekili Aday Tanıtım Yemeği 1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


                    Ayvalık Belediyesi'ne ait Pak Kafe


                    CHP Balıkesir Kadın Kolları Faaliyetleri Tuğba Erol


                    19 Ekim 2021 CHP Grup Toplantısı Tuğba Erol


                    CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı 1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


                    CHP Genel Merkezi Tuğba Erol

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                    Haberler Güncel Bursa'daki bombalı saldırı failini saklayan CHP'li Tuğba Erol'un Kemal Kılıçdaroğlu ile kol kola fotoğrafları ortaya çıktı!
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