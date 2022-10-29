Bursa'daki bombalı saldırı failini saklayan CHP'li Tuğba Erol'un Kemal Kılıçdaroğlu ile kol kola fotoğrafları ortaya çıktı!

CHP ÜYESİNİN EVİNDE EYLEMCİNİN PARMAK İZİ ÇIKTI

Gündoğdu'ya yardım eden isimler arasında gözaltına alınan Rana İ.'nin de Ayvalık'ta yaşadığı, kızının aynı operasyon kapsamında İzmir'de gözaltına alındığı 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı dönem aktif üyesi olduğu belirlendi. Ayvalık Belediyesin ait Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Destek Personeli olarak çalışma kaydı bulunan Rana İ.'nin geçmiş dönemlerde de yine belediyeye ait şirketlerde çalıştığı tespit edildi. Rana İ.'nin son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu bilinen şirket çalışanlarıyla irtibatı ortaya çıktı. Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret şirketinin 17 Eylül 2014'de kurulduğu, Ticaret Sicil Gazetesine göre Şirketin Ayvalık Belediyesine ait olduğu, Şirket Müdürünün Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin olduğu öğrenildi. Rana İ.'nin evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü Eş Başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri tespit edildi. Ayrıca Rana İ'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği ve yönetici konumunda bulunduğu değerlendirildi.

EVİNDE TERÖRİSTİN PARMAK İZİ BULUNDU

Operasyonda gözaltına alınan isimlerden Tuğba E.'nin Gündoğdu'yu Ayvalık'ta evinde sakladığı belirlenirken, Tuğba E.'nin halen CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı aktif üyesi olduğu, Ayvalık Belediyesi iştiraki olan şirkette Destek Personeli olarak çalıştığı ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde de belediyeye ait şirketlerde çalışan kadının, bir dönem de Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Tuğba E.'nin, son bir yıl içerisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin aralarında bulunduğu, Ayvalık Belediyesinde ve Ayvalık Belediyesine ait olduğu değerlendirilen şirketlerde çalışan kişilerle de irtibatı belirlendi. Tuğba E.'nin Cebrail Gündoğdu'ya yer temin ettiği, HTS kayıtlarında Cebrail Gündoğdu ile aynı yerde baz verdiği, ikametinde yapılan aramalarda Gündoğdu'nun parmak izleri tespit edildi.