Bursa Osmangazi'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristleri saklayanlar CHP'li çıktı

İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:

RANA İZDEŞ

2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.

Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.

Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.

Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.

Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.



Rana İzdeş

BERÇEM GÜNEŞ (K) BAŞAK ŞAHİN DUMAN

Örgüt yapılanmalarınca düzenlenen birçok eylemde/etkinlikte gözaltına alındı.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor.

Almanya/Köln'den Hırvatistan/Zagreb'e geldiğinde yapılan kontrollerde uluslararası düzeyde arandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanması üzerine Hırvat basınında Türkiye aleyhine haberler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde KIRMIZI kategoride yer alıyor.