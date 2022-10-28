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    • 28.10.2022 14:37
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    • 28.10.2022 15:08
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    Bursa Osmangazi'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristleri saklayanlar CHP'li çıktı

    Bursa Osmangazi'de 20 Nisan 2022'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırının faillerinden MLKP/FESK mensupları Seda BAYKAN, Dilek ARSU ve anılan örgüt mensuplarıyla birlikte hareket eden Mehmet Mustafa UZKAR İzmir Dikili’de 17 Eylül 2022’de yakalandı. Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan firari örgüt mensubu Cebrail GÜNDOĞDU ise 22 Ekim 2022’de İzmir Menemen’de yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terör örgütü mensuplarının saklanmasına yardım eden 8 kişiye yöenlik 22 Ekim'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Rana İzdeş ve Tuğba Erol'un CHP'li olduğu ortaya çıktı.

    Teröristleri saklayanlar CHP’li çıktı

    İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:

    RANA İZDEŞ
    2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
    Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.
    Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.
    Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.
    Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.


    Rana İzdeş

    BERÇEM GÜNEŞ (K) BAŞAK ŞAHİN DUMAN
    Örgüt yapılanmalarınca düzenlenen birçok eylemde/etkinlikte gözaltına alındı.
    'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor.
    Almanya/Köln'den Hırvatistan/Zagreb'e geldiğinde yapılan kontrollerde uluslararası düzeyde arandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanması üzerine Hırvat basınında Türkiye aleyhine haberler yapıldı.
    İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde KIRMIZI kategoride yer alıyor.


    Başak Şahin Duman

    TUĞBA EROL
    2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
    Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Cafe'de çalıştı.
    Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Kadın Kolları Üyesi olduğunu belirtti.
    Rana İZDEŞ isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti, örgüt mensubunu evinde sakladığı incelenen görüntülerden ve evde çıkan parmak izlerinden belirlendi.


    Tuğba Erol

    DİLARA SU KALPAK
    MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım eden Rana İZDEŞ'in kızı.
    2022 yılı mart ayında İzmir/Bornova'da tuttuğu öğrenci evinde yapılan incelemelerde MLKP/FESK mensupları Dilek ARSU ve Cebrail GÜNDOĞDU'ya ait eşyalar ve parmak izleri buludu.


        Dilara Su Kalpak


        Patlama sonrası Dilek Arsu ve Cebrail Gündoğdu. Balıkesir Ayvalık


        Cebrail Gündoğdu ve Dilek Arslan'ın kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

        RANA İZDEŞ VE TUĞBA EROL'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI


            1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


            21 Mart 2015 CHP Burhaniye İlçe Teşkilatı Milletvekili Aday Tanıtım Yemeği 1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


            Ayvalık Belediyesi'ne ait Pak Kafe


            CHP Balıkesir Kadın Kolları Faaliyetleri Tuğba Erol


            19 Ekim 2021 CHP Grup Toplantısı Tuğba Erol


            CHP Ayvalık İlçe Teşkilatı 1-Rana İzdeş, 2-Tuğba Erol


            CHP Genel Merkezi Tuğba Erol

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