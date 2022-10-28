Bursa Osmangazi'de Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenleyen teröristleri saklayanlar CHP'li çıktı

İşte teröristleri saklayanlar ve bağlantıları:
RANA İZDEŞ
2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Kafe'nin işletmeciliğini yaptı.
Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Teşkilatı üyeliğinin bulunduğunu belirtti.
Aynı işletmede çalışan Tuğba EROL isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti.
Evinde yapılan aramalarda bulunan laptopta MLKP terör örgütü -sözde- Eş Başkanı Başak Şahin DUMAN'ın parmak izine rastlandı.
Rana İzdeş
BERÇEM GÜNEŞ (K) BAŞAK ŞAHİN DUMAN
Örgüt yapılanmalarınca düzenlenen birçok eylemde/etkinlikte gözaltına alındı.
'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranıyor.
Almanya/Köln'den Hırvatistan/Zagreb'e geldiğinde yapılan kontrollerde uluslararası düzeyde arandığının tespit edilmesi üzerine tutuklanması üzerine Hırvat basınında Türkiye aleyhine haberler yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde KIRMIZI kategoride yer alıyor.
Başak Şahin Duman
TUĞBA EROL
2014 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında Balıkesir/Ayvalık Belediye Belediyesi tarafından sigorta primi yatırıldı.
Balıkesir/Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.'ye ait Park Cafe'de çalıştı.
Alınan ifadesinde CHP(CUMHURİYET HALK PARTİSİ) Ayvalık İlçe Kadın Kolları Üyesi olduğunu belirtti.
Rana İZDEŞ isimli şahısla birlikte, MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım etti, örgüt mensubunu evinde sakladığı incelenen görüntülerden ve evde çıkan parmak izlerinden belirlendi.
Tuğba Erol
DİLARA SU KALPAK
MLKP/FESK mensubu Cebrail GÜNDOĞDU'nun aktarımına/barınmasına yardım eden Rana İZDEŞ'in kızı.
2022 yılı mart ayında İzmir/Bornova'da tuttuğu öğrenci evinde yapılan incelemelerde MLKP/FESK mensupları Dilek ARSU ve Cebrail GÜNDOĞDU'ya ait eşyalar ve parmak izleri buludu.