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    • 29.10.2022 10:11
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    • 29.10.2022 10:11
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir"

    Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, "Milli Mücadele’nin her safhasında; sahip olunan manevî kuvvet ve direncin yegâne kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir." ifadelerine yer verdi.

    takvim.com.tr
    Devlet Bahçeli’den 29 Ekim mesajı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, "Milli Mücadele'nin her safhasında; sahip olunan manevî kuvvet ve direncin yegâne kaynağı Türk milletinin var oluşuna duyulan bağlılık, sadakat ve sarsılmaz inanç olmuştur. Bu itibarla Türkiye Cumhuriyeti; bağımsızlığını kurtarmak, hür ve müstakil yaşamak isteyen milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Milletimizin doğrudan doğruya ruhundan doğan bir şaheserdir"
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