Yerli otomobil 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda seri üretime başlıyor! Takvim.com.tr TOGG'un kalbinde

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığı ile 2019 yılında ilk adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de ise temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor.
TOGG FABRİKASI AÇILIYOR | VİDEO İZLE
TAKVİM.COM.TR DAKİKA DAKİKA GELİŞMELERİ AKTARIYOR
Takvim.com.tr olarak açılışın yapılacağı yerlli otomobil fabrikasında yaşanan gelişmeleri editörlerimiz Ahmet Zeren ve Yasin Aktaş dakika dakika özel içeriklerle aktarıyor.
TAKVİM.COM.TR TOGG'UN KALBİNDE | VİDEO İZLE
DEVRİM OTOMOBİLİ DE GEMLİK'TE
Mühendislik, tasarım ve üretim tesislerinin yanı sıra, test pistlerinin de yer aldığı Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nde daha önce Türkiye'nin yaptığı yerli otomobil Devrim de sergileniyor.
Bugün açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlandı.
Açılışın yapılacağı alanda üzerinde TOGG'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek C-SUV modelin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor.