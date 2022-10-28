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    • 28.10.2022 07:47
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    • 28.10.2022 07:52
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    Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak! Erdoğan'ın daveti fondaş medyayı açığa düşürdü!

    Başkan Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen programla Türkiye’nin ikinci 100 yılına ilişkin yeni program ve hedefleri açıklayacak. Söz konusu programa 11 siyasi parti ile birlikte birçok gazeteci davet edildi. Ancak bazı muhalif isimler katılmayacaklarını açıkladı. Durumu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Milletvekili gibi destekledikleri partilerinin iktidarında CHP'li olmayan gazetecilere nasıl bir akreditasyon uygulayacaklarının ipuçlarını vermiş oldular. Tek kelimeyle, döküldüler” dedi.

    Erdoğan’ın daveti fondaş medyayı açığa düşürdü!

    100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak.

    Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

    AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, 28 Ekim Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

    Başkan Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

    11 SİYASİ PARTİ DAVET EDİLDİ

    Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak.

    Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

        Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.

        "TÜRKİYE YÜZYILI" LOGOSU HAZIRLANDI

        AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı.

        Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor.

        Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

        2053 VİZYONUNUN İNŞASI

        Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

        BAŞKAN'IN HAMLESİ FONDAŞ'I AÇIĞA DÜŞÜRDÜ!
        'Türkiye Yüzyılı'nı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, davet edilen fondaş gazetecilerin maskesinin düştüğünü yazdı. Altınok, "Pozisyonlarını, yakındıkları kutuplaşmaya borçlu olduklarını itiraf ettiler...
        Milletvekili gibi destekledikleri partilerinin iktidarında CHP'li olmayan gazetecilere nasıl bir akreditasyon uygulayacaklarının ipuçlarını vermiş oldular. Tek kelimeyle, döküldüler"         ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Tarihi gün! Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı programında yeni hedefleri açıklayacak! Erdoğan'ın daveti fondaş medyayı açığa düşürdü!
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