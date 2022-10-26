Başkan Erdoğan 20.23'te paylaştı: Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek





BAŞKAN ERDOĞAN'IN İRADESİYLE BİR BİR HAYATA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filme ilişkin paylaşımında, "Türk savunma sanayiinin mihenk taşlarından biri olan Şakir Zümre'nin 100 yıl önce kurduğu hayaller, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle bir bir hayata geçiyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, nice büyük projelere, nice büyük zaferlere." ifadelerini kullandı.

Film, bir kız çocuğunun Yüzyıllık Hayaller Sergisinde yer alan fotoğrafta Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında duran kişinin kim olduğunu dedesine sormasıyla başlıyor. Filmde Türk savunma sanayinin önemli isimlerinden Şakir Zümre'nin hikayesi dede tarafından torununa anlatılıyor.