Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Mahalle Bizim Gençlik Bizim Programı'na katıldı.
ERDOĞAN'A EZEL'Lİ KARŞILAMA
Gençler Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşılarken bir de sürpriz yaşandı.
Salonu dolduran gençler bir dönemin popüler dizisi Ezel'in müziği ile birlikte pankart açtı.
"O zaman git konuş onlara Türkiye Yüzyılı başlıyor de de onlara tamam mı?" ifadeleri yer aldı.
TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU
AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımı kapsamında hazırlanan logoyu paylaştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDAN ESİNLENİLDİ
Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.
Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.
Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.
Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.
ÖZGÜN KARAKTER
Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara Arena'da partili ve davetlilerin katılacağı toplantıda "Türkiye Yüzyılı" başlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Bu belge aynı zamanda 20 yıllık iktidarı döneminde ülkeye sayısız hizmetler kazandıran Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin Türkiye için yazacağı yeni hikâyenin de temelini oluşturacak. AK Parti daha sonraki bir tarihte seçim bildirgesini de açıklayarak belgeyi detaylandırmış olacak. Hazırlıkları devam eden belgenin bazı detayları da ortaya çıkmaya başladı.