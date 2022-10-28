Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

15 TERÖR ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi.