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    • 24.10.2022 17:35
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    Başkan Erdoğan liderliğinden kritik Kabine! Başörtüsü için referandum çağrısı, sözleşmelilere kadro, EYT ve Türkiye Yüzyılı...

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Kritik toplantıda başörtüsüne anayasal güvence, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, sözleşmelilere kadro ve ekonomideki tüm gelişmeler masaya yatırılacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. söz konusu toplantı, saat 15.20'de başladı.

    MASADAKİ KONULAR
    Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi değerlendirilecek. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.



    SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI
    Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.



    BAŞÖRTÜSÜ İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI
    Başörtüsü düzenlemesi de kabinenin gündeminde olacak. Hazırlıkları tamamlanan anayasa değişiklik teklifi ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yaptığı referandum çağrısının ardından yol haritası görüşülecek.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğinden kritik Kabine! Başörtüsü için referandum çağrısı, sözleşmelilere kadro, EYT ve Türkiye Yüzyılı...
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