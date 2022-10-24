Başkan Erdoğan liderliğinden kritik Kabine! Başörtüsü için referandum çağrısı, sözleşmelilere kadro, EYT ve Türkiye Yüzyılı...





SÖZLEŞMELİLERE KADRO ÇALIŞMASI

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile taşeron işçilerin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar da görüşülecek.