Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 04:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 04:11
    ABONE OL

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcısı alınacak

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sözlü sınav sonucuna göre 65 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

    MSB ve TSK’ya uzman yardımcısı alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

    Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

    Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dere yataklarında kış hazırlığı
    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'ya uzman yardımcısı alınacak
        SON DAKİKA