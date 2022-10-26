Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir"

Amasya Valiliği, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde, jandarma güçlerinin, köylülere saldırdığı ve köylü kadınları darbettiğine ilişkin iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki, yalan ve iftiraya dayalı basın toplantısı üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu" belirtildi.
DEVLET BİRİMLERİNİ KARALAMAYA YÖNELİK İTHAMLAR
"Ümit Özdağ yaptığı açıklamalarda Taşova ilçemiz Çambükü köyünde, devletimizin jandarma güçleri ile köylülere saldırdığı ve köylü kadınların darbedildiğine ilişkin son derece mesnetsiz ve devlet birimleri ile güvenlik güçlerini karalama amacı taşıyan ithamlarda bulunmuştur" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: