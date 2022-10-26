Ümit Özdağ'ın yalan ve iftirasını Amasya Valiliği tek tek çürüttü! "Devlet yönetmek ciddi iştir"





"HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Özdağ'ın, Vali Mustafa Masatlı'nın "kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu" şeklindeki isnatlarının da "tamamen gerçek dışı ve iftiradan ibaret olduğu" vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Taşova Çambükü köyü kadınlarından oluşan bir heyet, 22 Ağustos 2022 günü saat 16.30 sıralarında Valilik makamında sayın Valimiz ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşme esnasında Özel Kalem Müdürlüğünde görevli biri bayan olmak üzere, 2 personel de hazır bulunmuştur. Kadınlarımızdan oluşan heyete, OSB'nin önemi ve Taşova ile Amasya'mıza sağlayacağı katkılar noktasında bilgilendirmelerde bulunulmuş ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, vatandaşlar valilik binasından ayrılmıştır. Sonuçta, devlet yönetimi ciddi bir iştir. Valimizin resmi bir kabulde ve özellikle de kadınlarımızın da bulunduğu bir ortamda iddia edilen hakaret sözlerini kullanması mümkün değildir. Ümit Özdağ'ın siyaset yapmak uğruna yalan ve iftiraya dayalı, güvenlik güçlerimizi ve kamu görevlilerini yıpratmaya yönelik söylemlerine karşı Valiliğimiz gerekli hukuki işlemleri başlatacaktır."

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