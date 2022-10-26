Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den haddini aşan Yunan Bakan'a çok sert tepki: Bu komplekslerden kendinizi kurtarın





İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

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