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    • 26.10.2022 23:13
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    Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den haddini aşan Yunan Bakan'a çok sert tepki: Bu komplekslerden kendinizi kurtarın

    Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen, 6 binden fazla delegenin de yer aldığı 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na katılım sağladı. 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis'de yer aldı. Konuşması sırasında konun dışına çıkarak Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hadsiz söylemlerle hedef alan Yunan Bakan'a, Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den çok sert tepki geldi.

    Hadsiz Yunan Bakana anladığı dilden cevap!

    Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege katıldı.

    YUNAN BAKANIN HADSİZ SÖYLEMLERİNE TOKAT GİBİ CEVAP | VIDEO

    'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.



    Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.



    BAKAN NEBATİ'DEN TEPKİ
    Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, tepki gösterdi.



        İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

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        Haberler Güncel Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den haddini aşan Yunan Bakan'a çok sert tepki: Bu komplekslerden kendinizi kurtarın
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