Amerikan FOX'u Selçuk Tepeli'den bir ucuz şov daha! Canlı yayında hadsiz sözler: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef aldı





VALİ TUTULMAZ'I HEDEF ALDI! SKANDAL SÖZLER

Tepeli, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef alan seviyesiz sözler sarf etti ve "Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Zonguldak Valisi kim ya bunu birisi bana söylesin!" ifadelerini kullanarak seviyesizlite zirve yaptı.