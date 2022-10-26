Amerikan FOX'u Selçuk Tepeli'den bir ucuz şov daha! Canlı yayında hadsiz sözler: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef aldı

Amerikan sermayesiyle tetikçilik yapan, yalan haber, algı, manipülasyon ve kara propaganda da başı çeken fondaş FOX TV yeni bir skandal ile gündemde.
Selefi Fatih Portakal'ı tetikçilikte aratmayacak bir performans sergileyen FOX sunucusu Selçuk Tepeli, canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırıp, Bartın'daki maden faciası nedeniyle Zonguldak Valiliği tarafından iptal edilen Edip Akbayram konseri üzerinden ucuz bir şova soyundu.
VALİ TUTULMAZ'I HEDEF ALDI! SKANDAL SÖZLER
Tepeli, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef alan seviyesiz sözler sarf etti ve "Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Zonguldak Valisi kim ya bunu birisi bana söylesin!" ifadelerini kullanarak seviyesizlite zirve yaptı.
Bu Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'nin ilk vukuatı değil.
Tepeli, daha önceki yayınlarda eleştirinin dozunu kaçırıp, ana muhalefet partisi lideri edasıyla haber sunmaya kalkışmış tüm tepkileri üzerine toplamıştı. Toplumu yanlış yönlendiren bu hamle sonrası RTÜK harekete geçmiş, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.