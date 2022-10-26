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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 27.10.2022 01:06
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    • 27.10.2022 01:26
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    Amerikan FOX'u Selçuk Tepeli'den bir ucuz şov daha! Canlı yayında hadsiz sözler: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef aldı

    Toplumu yanlış yönlendiren, algı, iftira, kara propaganda ve manipülasyon temelli bir 'habercilik' anlayışı güden Amerikan FOX, tilkiliğinden vazgeçmiyor. FOX TV haber sunucusu Selçuk Tepeli, kameraya bardak fırlatma skandalından sonra yine ucuz bir şova soyundu. Bartın'daki maden faciası nedeniyle Zonguldak Valiliği tarafından iptal edilen Edip Akbayram konseri üzerinden siyaset devşiren Tepeli, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef alan seviyesiz sözler sarf etti.

    takvim.com.tr
    Amerikan FOX’u Tepeli’den bir ucuz şov daha!

    Amerikan sermayesiyle tetikçilik yapan, yalan haber, algı, manipülasyon ve kara propaganda da başı çeken fondaş FOX TV yeni bir skandal ile gündemde.

    Fondaş Selçuk Tepeli'den hadsiz sözler!



    Selefi Fatih Portakal'ı tetikçilikte aratmayacak bir performans sergileyen FOX sunucusu Selçuk Tepeli, canlı yayında avazı çıktığı kadar bağırıp, Bartın'daki maden faciası nedeniyle Zonguldak Valiliği tarafından iptal edilen Edip Akbayram konseri üzerinden ucuz bir şova soyundu.



    VALİ TUTULMAZ'I HEDEF ALDI! SKANDAL SÖZLER
    Tepeli, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef alan seviyesiz sözler sarf etti ve "Bu ülkenin Valisi olarak bir şey yaptın mı? Hiçbir şey yapmadın. Zonguldak Valisi kim ya bunu birisi bana söylesin!" ifadelerini kullanarak seviyesizlite zirve yaptı.


    Bu Amerikan sermayeli tetikçi Selçuk Tepeli'nin ilk vukuatı değil.

    Tepeli, daha önceki yayınlarda eleştirinin dozunu kaçırıp, ana muhalefet partisi lideri edasıyla haber sunmaya kalkışmış tüm tepkileri üzerine toplamıştı. Toplumu yanlış yönlendiren bu hamle sonrası RTÜK harekete geçmiş, Selçuk Tepeli hakkında inceleme başlatmıştı.



        KAMERAYA BARDAK FIRLATMA HADSİZLİĞİ
        Amerikan FOX'u daha sonra tarım arazileriyle ilgili yayına verilen algı dolu bir haberi sunarken şekilde şekle girmiş, Rejiye 'geç abi, haberi geç' ifadeleriyle bağırarak kameraya bardak fırlatmıştı.

        Bu olay büyük infiale sebep olurken, FOX TV Youtubu hesabından görüntüleri kaldırmak zorunda kalmıştı.


        SEVİYESİZ SÖZLER
        Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan Tepeli, daha önce de Türkiye'nin dört bir yanında açılan köprülere çamur atmış, "ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" ifadeleriyle seviyesizliğini gözler önüne sermişti.

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        Haberler Güncel Amerikan FOX'u Selçuk Tepeli'den bir ucuz şov daha! Canlı yayında hadsiz sözler: Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı hedef aldı
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