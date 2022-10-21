



"ERDOĞAN'IN TARAFSIZ KALMASINI DOĞRU BULUYORUM, BEĞENİYORUM"

Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politika ve Ankara'nın kritik rolüne dikkat çeken Muharrem İnce, ''Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

CHP'YE FİNCANCI TEPKİSİ

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına tepki gösteren İnce "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı." ifadelerini kullandı.

HDP'YE BAKANLIK VAADİ

"HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren "Ben bakan makan dağıtmıyorum. Bakanlık verilecek kişiler bakanlık yapabilecek makamda olabilecek kişilerdir. Gürsel Tekin bakanlık verdi diye ben bakanlık vermeye mecbur muyum?" dedi.