ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının etkileri sürerken bir yandan da Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili söylediği sözlerle gündemde.
Savaşın başından bu yana denge politikası izleyip tarafları İstanbul'da masaya oturtacak kadar önemli bir aktör olan Türkiye'nin attığı barış adımlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Ukrayna'dan taraf olması gerektiğini belirterek, hem Biden'a hem de Pentagon'a göz kırpmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NU İNCE 'İNCE' BOMBALADI
Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözleri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gündemindeydi.
Katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulunan İnce, "Amerika'ya gidip neden Ukrayna'dan yana olmalıyız' diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Kim doğru yaparsa ondan yana olmalıyız. Memleketimin çıkarlarını düşünüyorum! Her şey oy için yapılmaz. Nerden çıktı Ukrayna'yı desteklemek, aklınıza yatıyor mu?" diye tepki gösterdi.
"ERDOĞAN'IN TARAFSIZ KALMASINI DOĞRU BULUYORUM, BEĞENİYORUM"
Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politika ve Ankara'nın kritik rolüne dikkat çeken Muharrem İnce, ''Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor.'' ifadelerini kullandı.
CHP'YE FİNCANCI TEPKİSİ
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına tepki gösteren İnce "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı." ifadelerini kullandı.
HDP'YE BAKANLIK VAADİ
"HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren "Ben bakan makan dağıtmıyorum. Bakanlık verilecek kişiler bakanlık yapabilecek makamda olabilecek kişilerdir. Gürsel Tekin bakanlık verdi diye ben bakanlık vermeye mecbur muyum?" dedi.