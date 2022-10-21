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    • 22.10.2022 00:15
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    • 22.10.2022 00:53
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    Muharrem İnce 'ince' bombaladı! Kılıçdaroğlu'na 'milli değil' tepkisi: Başkan Erdoğan'a Rusya - Ukrayna övgüsü

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Rusya - Ukrayna savaşında Kiev'den yana taraf olalım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. İnce, "Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ın Rusya - Ukrayna diplomasisini bependiğini belirten Muharrem İnce, "Erdoğan'ın tarafsız kalmasını doğru buluyorum, beğeniyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İnce, 'Ümit Özdağ ile ittifak konuştuklarını da söyledi.

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu bombaladı!

    ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının etkileri sürerken bir yandan da Rusya - Ukrayna savaşıyla ilgili söylediği sözlerle gündemde.



    Savaşın başından bu yana denge politikası izleyip tarafları İstanbul'da masaya oturtacak kadar önemli bir aktör olan Türkiye'nin attığı barış adımlarını görmezden gelen Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Ukrayna'dan taraf olması gerektiğini belirterek, hem Biden'a hem de Pentagon'a göz kırpmıştı.



    KILIÇDAROĞLU'NU İNCE 'İNCE' BOMBALADI
    Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken bu sözleri Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin gündemindeydi.

    Katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulunan İnce, "Amerika'ya gidip neden Ukrayna'dan yana olmalıyız' diyorsun. Biden'a göz kırpıyorsun, Pentagon'a göz kırpıyorsun. Beni görün diyorsun. Bunu milli bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ben ilkeli bir adamım. Kim doğru yaparsa ondan yana olmalıyız. Memleketimin çıkarlarını düşünüyorum! Her şey oy için yapılmaz. Nerden çıktı Ukrayna'yı desteklemek, aklınıza yatıyor mu?" diye tepki gösterdi.



    "ERDOĞAN'IN TARAFSIZ KALMASINI DOĞRU BULUYORUM, BEĞENİYORUM"
    Rusya - Ukrayna savaşında Türkiye'nin izlediği politika ve Ankara'nın kritik rolüne dikkat çeken Muharrem İnce, ''Erdoğan'ın politikalarını beğenmiyorum ama beğendiğim kısmına beğendim diyorum. Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmasını beğeniyorum, doğru buluyorum. Memleketimin yararına buluyorum. Rusya sıkışmış, Batı'yla bağı kesilmiş. Yararlanacaksın bundan. Doğru yapıyor.'' ifadelerini kullandı.

    CHP'YE FİNCANCI TEPKİSİ
    Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın kimyasal silah iftirasına tepki gösteren İnce "Terörle mücadeleyi kötülemek için PKK ve sempatizanlarının uydurduğu bir palavraya nasıl bir CHP'li peşine takılabilir? Bu dağda mücadele eden askerin moralini bozmaz mı? Adına Tabipler Birliği denilen birisi çıkıyor, tam PKK temsilcisi. Tabiplere de sesleniyorum, görevinizi yapın. Sandığa gidin, değiştirin yapıyı." ifadelerini kullandı.

    HDP'YE BAKANLIK VAADİ
    "HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna yanıt veren "Ben bakan makan dağıtmıyorum. Bakanlık verilecek kişiler bakanlık yapabilecek makamda olabilecek kişilerdir. Gürsel Tekin bakanlık verdi diye ben bakanlık vermeye mecbur muyum?" dedi.

        ''ÜMİT ÖZDAĞ İLE KONUŞUYORUZ''
        Muharrem İnce, ''İttifak düşünüyor musunuz?'' sorusuna ise ''Ümit Özdağ ile ittifak konuşuyoruz.'' şeklinde cevap verdi.

        İNCE 'DÜELLO' DEDİ
        Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geride bıraktığımız günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın karşısında aday olması konuşulan siyasileri televizyonda tartışmaya çağırdı.

        Tartışma sonucunda yapılacak anketten lider çıkacak ismi ortak aday belirleme teklifi yapan Muharrem İnce, "Erdoğan'ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" dedi.



        "CANLI YAYINA GELİN..."
        Paylaşımı sonrasında siyasilerden herhangi bir geri dönüş alamayan Memleket Partisi Genel Başkanı, yeni paylaşımında ise, "Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler siz neden istemiyorsunuz? Erdoğan'ı bu konuda eleştirmiyor muyuz? Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı." ifadelerini kullandı.

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