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    • 17.10.2022 16:51
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    • 17.10.2022 16:51
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    Alçak pankart cezasız kalmayacak: 'Yerli ve milli' pankartı asan il başkanına dava

    Irkçı ve provokatif söylemleriyle kamuoyunda nefreti körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakaretleriyle siyasetin dilini de zehirliyor. Özdağ, 16 Eylül’de, “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı Türkiye genelinde asacaklarını açıklamıştı. Özdağ'ın açıklamasının ardından il binasına pankart asan, Zafer Partisi Malatya İl Başkanı Turgut Şahin hakkında iddianame hazırlandı.

    Zafer Partisi’nin alçak pankartına dava

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 16 Eylül'de partinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartı Türkiye genelinde asacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı binasına 'Yerli ve Milli Escobar' pankartı asıldı.

    İL BAŞKANINA DAVA AÇILDI
    Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu pankartın asılmasına ilişkin il teşkilatı hakkında soruşturma başlattı.

    Soruşturma kapsamında İl Başkanı Turgut Şahin ile Musa Osmanoğlu ve Baki Üstün hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    İddianamede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler pankarttaki ifadelerin suç olmadığını öne sürdü.

    İÇİŞLERİ BAKANINA YÖNELİK
    Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarına asmaktaki amaçlarının, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek olduğu yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ile olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

    İddianamede görselde yer alan fotoğraftaki kafa figürüyle birlikte yer alan 'yerli ve milli' ibaresinin yarattığı algının dikkate alındığında uyuşturucuyla mücadele eden birimlerin en üst derecede yetkili ve görevlisi olan İçişleri Bakanı kastedilerek, mağdura yönelik propaganda yapıldığı ve suça konu görselin asıldığı yönünde kanaatin oluştuğu değerlendirilmesi yapıldı.

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