Alçak pankart cezasız kalmayacak: 'Yerli ve milli' pankartı asan il başkanına dava

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 16 Eylül'de partinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartı Türkiye genelinde asacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Zafer Partisi Malatya İl Başkanlığı binasına 'Yerli ve Milli Escobar' pankartı asıldı.

İL BAŞKANINA DAVA AÇILDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu pankartın asılmasına ilişkin il teşkilatı hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İl Başkanı Turgut Şahin ile Musa Osmanoğlu ve Baki Üstün hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler pankarttaki ifadelerin suç olmadığını öne sürdü.

İÇİŞLERİ BAKANINA YÖNELİK

Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüphelilerin mensubu olduğu parti yönetiminin ülke genelinde basına yansıyan açıklamalarında, söz konusu görseli parti binalarına asmaktaki amaçlarının, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek olduğu yönündeki ifadeleri ve söz konusu parti genel başkanının Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı ile olan yine basına çokça yansıyan polemikleri de göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.