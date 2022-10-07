ADNAN OKTAR DAVASI

Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dâhil birçok suç iddiasıyla 11 Temmuz 2018'de gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Oktar önce Metris Cezaevi'ne konuldu, daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını 11 Ocak 2021'de açıkladı ve Oktar'a 24 ayrı suçtan 1075 yıl üç ay hapis cezası verildi.