Ali Sadun Engin'in, Temmuz 2018'de Adnan Oktar silahlı suç örgütüne düzenlenen operasyon sırasında örgüt evinden kaçtığı öne sürülmüştü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıkan Engin, 4 yıldır örgüt soruşturması kapsamında firari şüpheli olarak aranıyordu.
YUNANİSTAN'A KAÇIYORDU
Ali Sadun Engin, 5 Ekim akşamı saat 20.10'da Çanakkale merkez ilçesi Güzelyalı Köyü mevkiinde merkez ilçe Erenköy Jandarma Karakolu Komutanlığı görevlilerince yakalandı. Yunanistan'a kaçmayı planladığı öne sürülen Engin, jandarma görevlilerince gözaltına alındı.
Çanakkale'den İstanbul'a getirilen Engin, İstanbul Emniyetinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tutuluyor.
CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Engin'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Ali Sadun Engin, Adnan Oktar suç örgütünde, biri eşit olmayan çocuk yaşta kız olmak üzere, iki ayrı cinsel istismar ile suçlanıyor.
ADNAN OKTAR DAVASI
Adnan Oktar ve beraberindeki 176 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dâhil birçok suç iddiasıyla 11 Temmuz 2018'de gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Oktar önce Metris Cezaevi'ne konuldu, daha sonra Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını 11 Ocak 2021'de açıkladı ve Oktar'a 24 ayrı suçtan 1075 yıl üç ay hapis cezası verildi.