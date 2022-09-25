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    • 25.09.2022 21:31
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    İşte Zafer Partisindeki kavganın görüntüleri! Ümit Özdağ tayfasının FETÖ'cülükle suçladığı Soner Çam ve arkadaşına saldırı anı! Takvim.com.tr ulaştı

    Son dakika haberi | Irkçılık üzerine siyaset yapan Zafer Partisi bu kez içten karıştı. Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ'ı eleştirdiği gerekçesiyle bir arkadaşıyla birlikte 20 kişinin saldırısına uğradığını iddia ederken, partideki Ümit Özdağ tayfası ise Çam'ı "kripto FETÖ'cü" olmakla suçladı. Çam ve arkadaşının Zafer Partisi Genel Merkezi'nden çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüye Takvim.com.tr ulaştı. Görüntülerde Soner Çam'ın kalabalık bir grup tarafından salondan çıkarıldığı, yaşanan arbede sırasında partili bir kişinin Çam'ın arkadaşına kafa attığı görülüyor.

    takvim.com.tr
    Zafer Partisi karıştı! 20 kişiyle darp ve kripto FETÖ’cü iddiası

    Türkiye'de ırkçılık üzerine siyaset yaparak nefreti ve kutuplaştırmayı körükleyen Zafer Partisi yine karıştı.

    Zafer Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi olan Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 20 adamı tarafından dövüldüğünü iddia etti. Özdağ'ı eleştirdiği için vahşice darp edildiğini iddia eden Soner Çam, paylaşımda arkadaşının ve kendisinin fotoğrafını yayınladı.

    "ÖZDAĞ AZMETTİRDİ 20 KİŞİ SALDIRDI"
    Fotoğrafta Çam'ın arkadaşının kanlar içinde kaldığı görülürken, paylaşımda "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler." ifadelerini kullandı.

    Soner Çam, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

    KRİPTO FETÖ'CÜ İDDİASI
    Soner Çam'ın bu iddiaları sonrası parti içindeki Ümit Özdağ tayfası karşı atağa geçerek Soner Çam'ın "Kripto FETÖ'cü" olduğunu iddia etti. Çam'ın 2013 yılında yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü bir paylaşımı dolaşıma sokan Özdağcılar, bu yazıları nedeniyle Çam'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini ve bu sevk sonrası "istifa" tiyatrosu oynadığını iddia etti.

        Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Emin Özbey, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Zafer Partisi'nden FETÖ yanlısı paylaşımdan ötürü ihraç edileceği kendisine iletilen Soner Çam, kendisini salondan çıkaran kişiye küfür etti ve bu kişiyle aralarında arbede yaşandı. Bu tek kişi ile yaşanan arbedeyi, "20 kişi bizi dövdü" şeklinde paylaşmak ancak FETÖ taktiğidir." ifadelerini kullandı.

        Partinin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak da konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Çolak paylaşımında, "Teröristbaşı FETÖ'ye "hocacaefendi" diyerek savunduğu paylaşımı ortaya çıkınca ihraç talebiyle disipline sevk edilen şahıs, terbiye sınırlarını aşan konuşmalar yaptığı için toplantı salonundan çıkarıldı. Partimize sızmaya çalışan kriptolara asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

        Bir başka paylaşımda ise darp fotoğrafının düzmece olduğu iddia edildi.

        OLAYIN PERDE ARKASI
        Takvim.com.tr Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan arbedeye ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerde Soner Çam'ın kalabalık bir grup tarafından salondan çıkarıldığı, yaşanan arbede sırasında partili bir kişinin Çam'a tokat ve Çam'ın arkadaşına da kafa attığı görülüyor.

        ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA
        Yaşanan gelişmenin ardından Zafer Partisi'nden konu ile ilgili açıklama yayınladı. "Dışarıya çıkarken partide hiçbir yetkisi olmayan ve yanında getirdiği arkadaşı, parti yetkililerine hakaretler edip ağır küfürler söylemeye başlayınca bir arbede yaşandı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "25 Eylül 2022 Pazar günü (bugün) Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerimizin katılımıyla GİK Toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının sonlarına doğru Eskişehir Eski il Başkanı Soner Çam'ın 2013 yılında yayınlamış olduğu bir mesaja değinerek Soner Çam'a bu mesajı okudu.

        Kendisini bu mesajdan dolay savunmasının alınılmak üzere ihraç talebiyle disiplin kuruluna dün itibariyle verdiğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Soner Çam, bazı ithamlarda bulunup toplantı düzenini bozmaya başlayınca, parti yetkilileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Dışarıya çıkarken partide hiçbir yetkisi olmayan ve yanında getirdiği arkadaşı, parti yetkililerine hakaretler edip ağır küfürler söylemeye başlayınca bir arbede yaşandı. Bu arbede, Soner Çam ve parti yetkilileri arasında yaşanmadı. Soner Çam o sırada uzakta duruyordu. Onunla herhangi bir arbede yaşanmadı.

        Mesele Soner Çam disipline sevk edildiğini duyduktan sonra takındığı tutum ve yanındaki arkadaşının hakaretleri ve küfürleri neticesinde gerçekleşmiştir. Partimizin disiplin sucuna karşı tutumu çok nettir. Bütün olay bundan ibarettir."

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        Haberler Güncel İşte Zafer Partisindeki kavganın görüntüleri! Ümit Özdağ tayfasının FETÖ'cülükle suçladığı Soner Çam ve arkadaşına saldırı anı! Takvim.com.tr ulaştı
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