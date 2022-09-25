İşte Zafer Partisindeki kavganın görüntüleri! Ümit Özdağ tayfasının FETÖ'cülükle suçladığı Soner Çam ve arkadaşına saldırı anı! Takvim.com.tr ulaştı

Bir başka paylaşımda ise darp fotoğrafının düzmece olduğu iddia edildi.

OLAYIN PERDE ARKASI

Takvim.com.tr Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan arbedeye ilişkin görüntülere ulaştı. Görüntülerde Soner Çam'ın kalabalık bir grup tarafından salondan çıkarıldığı, yaşanan arbede sırasında partili bir kişinin Çam'a tokat ve Çam'ın arkadaşına da kafa attığı görülüyor.

ZAFER PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmenin ardından Zafer Partisi'nden konu ile ilgili açıklama yayınladı. "Dışarıya çıkarken partide hiçbir yetkisi olmayan ve yanında getirdiği arkadaşı, parti yetkililerine hakaretler edip ağır küfürler söylemeye başlayınca bir arbede yaşandı" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Eylül 2022 Pazar günü (bugün) Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyelerimizin katılımıyla GİK Toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, bu toplantıda yaptığı konuşma sırasında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının sonlarına doğru Eskişehir Eski il Başkanı Soner Çam'ın 2013 yılında yayınlamış olduğu bir mesaja değinerek Soner Çam'a bu mesajı okudu.

Kendisini bu mesajdan dolay savunmasının alınılmak üzere ihraç talebiyle disiplin kuruluna dün itibariyle verdiğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Soner Çam, bazı ithamlarda bulunup toplantı düzenini bozmaya başlayınca, parti yetkilileri tarafından dışarı çıkarılmak istendi. Dışarıya çıkarken partide hiçbir yetkisi olmayan ve yanında getirdiği arkadaşı, parti yetkililerine hakaretler edip ağır küfürler söylemeye başlayınca bir arbede yaşandı. Bu arbede, Soner Çam ve parti yetkilileri arasında yaşanmadı. Soner Çam o sırada uzakta duruyordu. Onunla herhangi bir arbede yaşanmadı.

Mesele Soner Çam disipline sevk edildiğini duyduktan sonra takındığı tutum ve yanındaki arkadaşının hakaretleri ve küfürleri neticesinde gerçekleşmiştir. Partimizin disiplin sucuna karşı tutumu çok nettir. Bütün olay bundan ibarettir."