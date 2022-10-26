TSK kimyasal kullandı iftirası! Gözaltına alınan Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıktılar

Sınır içi ve sınır dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK terör örgütü, kimyasal silah iftirasına sarıldı. Bir teröristin görüntülerini paylaşan PKK, sosyal medyada kirli bir propagandaya kalkıştı.

FİNCANCI İFTİRAYA SAHİP ÇIKTI

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak TSK ve Mehmetçik'e iftira attı. Görüntüleri izlediğini söyleyen Fincancı, "kimyasal kullanılmış" dedi.

Fincancı konuya ilişkin şu cümleleri kullandı:

Daha önce de incelemiştim. Belliki sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan, kimyasal gazlardan, zehirli gazlardan biri kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak ise de ne yazık ki bu yasaklanmış silahların çatışmalarda kullanıldığını da görüyoruz.

'GÖREVDEN ALINSIN' TALEBİ

TTB Başkanı TSK'ya attığı kimyasal silah iftirası sonrası gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un görevden alınması için Ankara Sulh hukuk mahkemesine talepte bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.

HDPKK DESTEKÇİLERİ ZIPLADI

Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından başkanlığını yürüttüğü Türk Tabipler Birliği ile HDP başta olmak üzere çok sayıda terör destekçisi isim ve kurum destek mesajları paylaştı.

HDP: