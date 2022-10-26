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    • 26.10.2022 13:52
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    • 26.10.2022 14:11
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    Halk TV'de skandal sözler: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan teröristbaşı Öcalan'ın tecridi kaldırılsın çağrısı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masayı ikna etmesi durumunda ilan etmeye hazırlandığı adaylığı için HDP'nin desteğini arıyor. İlk turda aday çıkarmaya hazırlanan HDP ise; Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda desteklemeye sıcak bakıyor. İki parti arasında süregiden sıcak temas trafiği, fondaş medyayı da etkilemiş durumda. HDP temsilcileri sık sık ekranlara çıkarak skandal açıklamalara imza atıyor. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Halk TV ekranında teröristbaşı Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması için çağrıda bulundu.

    takvim.com.tr
    Halk TV’de teröristbaşının tecridi kaldırılsın çağrısı

    Altılı masanın liderleri, ortak aday belirlemek için gerçekleştirdiği onlarca görüşmeden sonuçsuz ayrıldı. Masanın büyük ortağı CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı dayatmaktan çekinmiyor. Başta İYİ Parti Meral Akşener olmak üzere diğer ortaklar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken; HDP'den konuyla ilgi sıcak mesajlar geliyor.

    'DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN!'
    Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için her fırsatta çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'a ziyaretinden şehirde bulunan bazı bilboardlara asılan 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadelerini içeren afişlerin önünde poz vermişti.

    'TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'
    Halk TV'de yapılan bir programda konuşan İsmail Saymaz da, "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona vermeyi düşünüyoruz dedi." ifadelerini kullanmıştı.

    FONDAŞ MEDYADA SKANDAL ÇAĞRI
    Sıcak temas devam ederken kapılarını HDP'lilere sonuna kadar açan fondaş medyada bir skandal daha yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz aylardır bu tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum, muhalif medyanın en azından. 4 gün önce eş genel başkanlarımız İmralı Adası'na gidebilmek için bir başvuruda bulundular, Adalet Bakanlığı'na. Bizim yine ikitidar partisi dılşındaki partilere açık çağrımız var, İmaralı ile siz de görüşün. Bu hukuka aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı tecrit neden uygulanıyor, neden savaş, çatışma siyasetinden vazgeçilmiyor." ifadeleriyle skandal bir çağrıda bulundu.

        Beştaş'ın konuşması sırasında programın moderatörü ve konuklardan herhangi bir itiraz gelmemesi dikkat çekti.

        HDPKK-CHP İŞBİRLİĞİNİN EKRANI: HALK TV
        Halk Tv, CHP'nin değişen siyasi programı çerçevesinde HDPKK çizgisine yakın yayın anlaşıyla seyircilerine ulaşmaya başladı. Sık sık HDPKK çizgisine yakın isimler ve siyasileri ekranlarına çıkaran Halk Tv'de, skandal açıklamalar adeta bir alışkanlık haline geldi. Halk Tv'nin vukuat dosyası oldukça kabarık.

        Daha öncede HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki bebek katili PKK elebaşı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullanmış. Şirin Payzın ve Emin Çapa ile Barış Terkoğlu duruma ses çıkartmamıştı. Sözde helalleşme siyaseti kapsamında Uludere'ye giden Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini duyuran Halk TV, KJ'de Uludere'yi Roboski olarak yazarken; kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, Twitter adresinden Uludere yerine 'Roboski' ifadesini kullanmıştı. HDP kongresini takip eden Halk TV yazarı İsmail Saymaz, büyük bir skandala imza atarak kongredeki bölücü faaliyetleri masumlaştırmaya çalışmıştı. Saymaz, "Demokratik Cumhuriyet sloganları var" şeklinde akıllara durgunluk veren bir savunmada bulunmuştu.

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