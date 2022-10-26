Halk TV'de skandal sözler: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan teröristbaşı Öcalan'ın tecridi kaldırılsın çağrısı

FONDAŞ MEDYADA SKANDAL ÇAĞRI

Sıcak temas devam ederken kapılarını HDP'lilere sonuna kadar açan fondaş medyada bir skandal daha yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz aylardır bu tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum, muhalif medyanın en azından. 4 gün önce eş genel başkanlarımız İmralı Adası'na gidebilmek için bir başvuruda bulundular, Adalet Bakanlığı'na. Bizim yine ikitidar partisi dılşındaki partilere açık çağrımız var, İmaralı ile siz de görüşün. Bu hukuka aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı tecrit neden uygulanıyor, neden savaş, çatışma siyasetinden vazgeçilmiyor." ifadeleriyle skandal bir çağrıda bulundu.