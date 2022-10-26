Halk TV'de skandal sözler: HDP'li Meral Danış Beştaş'tan teröristbaşı Öcalan'ın tecridi kaldırılsın çağrısı

Altılı masanın liderleri, ortak aday belirlemek için gerçekleştirdiği onlarca görüşmeden sonuçsuz ayrıldı. Masanın büyük ortağı CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı dayatmaktan çekinmiyor. Başta İYİ Parti Meral Akşener olmak üzere diğer ortaklar Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken; HDP'den konuyla ilgi sıcak mesajlar geliyor.
'DEMİRTAŞ SERBEST BIRAKILSIN!'
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için her fırsatta çağrıda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'a ziyaretinden şehirde bulunan bazı bilboardlara asılan 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadelerini içeren afişlerin önünde poz vermişti.
'TERCİHİMİZ KILIÇDAROĞLU'
Halk TV'de yapılan bir programda konuşan İsmail Saymaz da, "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona vermeyi düşünüyoruz dedi." ifadelerini kullanmıştı.
FONDAŞ MEDYADA SKANDAL ÇAĞRI
Sıcak temas devam ederken kapılarını HDP'lilere sonuna kadar açan fondaş medyada bir skandal daha yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Biz aylardır bu tecrit bitsin diyoruz. Hukukun gereği yerine getirilsin diyoruz. İmralı'dan barış çağrıları geliyor. Kamuoyunun da bunu bildiğini varsayıyorum, muhalif medyanın en azından. 4 gün önce eş genel başkanlarımız İmralı Adası'na gidebilmek için bir başvuruda bulundular, Adalet Bakanlığı'na. Bizim yine ikitidar partisi dılşındaki partilere açık çağrımız var, İmaralı ile siz de görüşün. Bu hukuka aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı tecrit neden uygulanıyor, neden savaş, çatışma siyasetinden vazgeçilmiyor." ifadeleriyle skandal bir çağrıda bulundu.