HDP'ye şirinlik için ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'den 'Uludere' skandalı! Kılıçdaroğlu 'Roboski'ye gidecekmiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmaları devam ediyor. Resmi açıklamadan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor. Bu kapsamda 6'lı masaya dışarıdan müdahil olan HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmayan Kılıçdaroğlu, terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sık sık çağrıda bulunuyor.
'HELALLEŞME'DE YENİ ADRES ULUDERE
Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı.
28 Şubat mağdurları ve Mavi Marmara şehidinin ailesini ziyaret eden CHP lideri, kampanyanın yeni ayağında Uludereli aileleri ziyaret edecek.
HALK TV'DEN SKANDAL HABER
Ziyareti son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı. Kanal konuyla ilgili haberini 'Roboski ziyareti' olarak aktardı, skandala kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, katıldı.