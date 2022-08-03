HDP'ye şirinlik için ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'den 'Uludere' skandalı! Kılıçdaroğlu 'Roboski'ye gidecekmiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmaları devam ediyor. Resmi açıklamadan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor. Bu kapsamda 6'lı masaya dışarıdan müdahil olan HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmayan Kılıçdaroğlu, terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sık sık çağrıda bulunuyor.

'HELALLEŞME'DE YENİ ADRES ULUDERE

Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı.