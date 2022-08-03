Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 03.08.2022 17:06
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    • 03.08.2022 17:26
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    HDP'ye şirinlik için ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'den 'Uludere' skandalı! Kılıçdaroğlu 'Roboski'ye gidecekmiş

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten çekinmiyor. Bu süreçte 'helalleşme' söylemi geliştiren Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Kılıçdaroğlu'nun bu seferki durağı 34 kişinin hayatını kaybettiği Uludere olacak. Ziyareti duyuran Halk TV, KJ'de Uludere'yi Roboski olarak yazarken; kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, Twitter adresinden Uludere yerine 'Roboski' ifadesini kullandı.

    Halk TV’den ’Roboski’ skandalı!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmaları devam ediyor. Resmi açıklamadan kaçınan Kılıçdaroğlu, parti kurmaylarına verdiği direktif doğrultusunda ismini sürekli gündemde tutuyor. Bu kapsamda 6'lı masaya dışarıdan müdahil olan HDP'ye sıcak mesajlar göndermekten kaçınmayan Kılıçdaroğlu, terör cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için sık sık çağrıda bulunuyor.

    'HELALLEŞME'DE YENİ ADRES ULUDERE
    Siyasi olarak sözde herkesin gönlünü yapmaya kalkan Kılıçaroğlu, muhafazakar çevrelerin de onayını almak için 'helalleşme' kampanyasını başlatmıştı.

    28 Şubat mağdurları ve Mavi Marmara şehidinin ailesini ziyaret eden CHP lideri, kampanyanın yeni ayağında Uludereli aileleri ziyaret edecek.

    HALK TV'DEN SKANDAL HABER
    Ziyareti son dakika olarak izleyicileriyle paylaşan Halk TV büyük bir skandala imza attı. Kanal konuyla ilgili haberini 'Roboski ziyareti' olarak aktardı, skandala kanalın Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, katıldı.

        Toktaş kişisel Twitter hesabından "Kılıçdaroğlu "helalleşme" kapsamında eşiyle birlikte yarın Roboski'ye gidiyor" paylaşımı yaptı.

        VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ
        Halk TV'nin skandal haberi ve Toktaş'ın paylaşımın ardından Twitter büyük tepki geldi.

        Kullanıcılar sürekli Atatürk istismarı yapan kanala yüksek perdeden eleştirilerini yöneltirken, Halk TV ve Toktaş'tan herhangi bir açıklama gelmemesi büyük şaşkınlığa neden oldu.
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            Haberler Güncel HDP'ye şirinlik için ne yapacaklarını şaşırdılar: Halk TV'den 'Uludere' skandalı! Kılıçdaroğlu 'Roboski'ye gidecekmiş
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