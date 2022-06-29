CHP'nin kanalı Halk TV'de bebek katiline övgü: HDP'li vekil 'Sayın Öcalan' dedi! Şirin Payzın ve Emin Çapa sesini çıkarmadı

CHP'nin fonladığı Halk TV'de HDPKK'lı vekil bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan için övgü dolu sözler kullandı. Programın moderatörleri ve konuğu ise bu ifadeye tek kelime edemedi.



HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki "Ne görüşülür kapılar açılırsa Sayın Öcalan nasıl bir mesaj verir. Hep birlikte göreceğiz bunu" ifadelerini kullandı.

KİMSE İTİRAZ ETMEDİ

Bu duruma programın moderatörlerinden Şirin Payzın, Emin Çapa ve diğer katılımcı Barış Terkoğlu ise tek kelime etmedi.

ESKİ CHP'Lİ VE ESKİ ASKER MEHMET ALİ ÇELEBİ İSYAN ETTİ

Bu sözlere bir dönem CHP milletvekili olan ve şu anda Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi de isyan etti. Çelebi "Halktv'de bebek katili,PKK elebaşına "Sayın Öcalan" denmesine ses çıkmayacak mı? Dilinizi mi yuttunuz! PKK-Öcalan severlerin girdiği denklemlerde olmayacağız, alışmayacağız!" sözleriyle tepki gösterdi.

PKK'YI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI AKILLARDA

Bu skandal akıllara geçtiğimiz günlerde Halk TV'de yapılan PKK'yı meşrulaştırma çabasını getirdi. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi Halk TV'de PKK meşrulaştırılmaya çalışılmıştı.

Suriye'ye operasyon için gün sayılırken, Halk TV ekranlarında yaşanan olay kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sunucu Burak Tatari Suriye'deki son durumu aktarırken, terör örgütü YPG/PKK bölgelerini ABD'nin terör örgütünü meşrulaştırmak için kullandığı Suriye Demokratik Güçleri tanımı ile anlattı.