CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan HDP kongresindeki bölücü sloganları ve Öcalan posterini masumlaştırma çabası





BÖLÜCÜLERİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASI

CHP yandaşı Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, HDP'nin Ankara'da gerçekleştirilen skandallarla dolu kongresini takip etti.



Konuya ilişkin Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, Öcalan posterinin açılmaya çalışılması ve atılan terör örgütü sloganlarını görmezden gelerek "Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var, gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var öte yandan demokratik cumhriyet sloganı görülecek şekilde pankarta dönüştürülmüş" ifadelerini kullandı.