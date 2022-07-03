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    • Güncel
    • 03.07.2022 20:10
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    • 03.07.2022 20:10
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    CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan HDP kongresindeki bölücü sloganları ve Öcalan posterini masumlaştırma çabası

    Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açıldığı, bölücü sloganların atıldığı HDP kongresini takip eden CHP yandaşı Halk TV yazarı İsmail Saymaz, büyük bir skandala imza attı. Kongredeki bölücü faaliyetleri masumlaştırmaya çalışan Saymaz, "Demokratik Cumhuriyet sloganları var" şeklinde akıllara durgunluk veren sözler sarf etti.

    Yandaş Saymaz’dan bölücüleri masumlaştırma çabası!

    Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.



    Rezil görüntülerin sahne bulduğu kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı.

    4 kişi gözaltına alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



    BÖLÜCÜLERİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
    CHP yandaşı Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, HDP'nin Ankara'da gerçekleştirilen skandallarla dolu kongresini takip etti.

    Konuya ilişkin Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, Öcalan posterinin açılmaya çalışılması ve atılan terör örgütü sloganlarını görmezden gelerek "Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var, gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var öte yandan demokratik cumhriyet sloganı görülecek şekilde pankarta dönüştürülmüş" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan HDP kongresindeki bölücü sloganları ve Öcalan posterini masumlaştırma çabası
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