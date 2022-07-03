CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan HDP kongresindeki bölücü sloganları ve Öcalan posterini masumlaştırma çabası

Terör örgütü ile göbek bağı olan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 5. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi yapıldı. Eş Genel Başkanlığa Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.
Rezil görüntülerin sahne bulduğu kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışıldı. Salonda, terör örgütü elebaşı için destek sloganları da atıldı.
4 kişi gözaltına alınırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
BÖLÜCÜLERİ MASUMLAŞTIRMA ÇABASI
CHP yandaşı Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, HDP'nin Ankara'da gerçekleştirilen skandallarla dolu kongresini takip etti.
Konuya ilişkin Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulunan Saymaz, Öcalan posterinin açılmaya çalışılması ve atılan terör örgütü sloganlarını görmezden gelerek "Kadına yönelik şiddetle ilgili sloganlar var, gazetecilerin tutuklanmasına yönelik sloganlar var öte yandan demokratik cumhriyet sloganı görülecek şekilde pankarta dönüştürülmüş" ifadelerini kullandı.