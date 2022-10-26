Son dakika: MHP Lideri Bahçeli'den Halit Kıvanç için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Halit Kıvanç'ın vefatı nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Bahçeli paylaşımında, "Türk medyasının usta isimlerinden birisi olan, gazeteci ve sunucu vasıflarının yanı sıra hukukçu kimliğiyle de bilinen, aynı zamanda Türkçemizi çok güzel konuşup seslendiren Halit Kıvanç'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle ifade ediyorum. Bu suretle Sayın Halit Kıvanç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, kederli ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı niyazlarımı iletiyor, mekanı cennet olsun diyorum" dedi.