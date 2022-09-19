Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı





Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin yurttaşların kalbini kırdığını öne sürüp, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber" şeklinde konuştu.