Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala her fırsatta aday olacağını dile getirip, helalleşme tiyatrosuna sığınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı Elazığ oldu.
Ziyaret öncesi kent merkezine asılan bilboardlarda Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı, 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadeler hatırlatıldı.
Bu gelişmenin ardından CHP liderinden skandal bir hamle geldi.
TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ARKA ÇIKTI
Elazığlıların kendisine gösterdiği bilboardlı tepkiyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu, terörden tutuklu bulunan ittifak ortağı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçip poz verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin yurttaşların kalbini kırdığını öne sürüp, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber" şeklinde konuştu.