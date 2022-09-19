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    • 19.09.2022 23:00
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    Kılıçdaroğlu toplum vicdanını hiçe saydı, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a arka çıktı! Afişin önüne geçip HDPKK'ya selam çaktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sırtını terör örgütlerine yaslayan HDP'ye arka çıktı. Elazığ'da kendisine gösterilen afişli 'Selahattin Demirtaş' tepkisini hiçe sayan Kılıçdaroğlu büyük bir skandala imza attı. Elazığlılara nazire yaparmışcasına terörden tutuklu Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren CHP lideri, yurttaşların üzüldüğünü iddia edip, "Biz barışacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'a arka çıkması kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne sererken, 2023 yolunda İYİ Parti'den umduğunu bulamayan CHP'nin HDPKK'ya kayan ekseni dikkkatlerden kaçmadı.

    takvim.com.tr
    Skandal poz! Kılıçdaroğlu, Demirtaş’a arka çıktı

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala her fırsatta aday olacağını dile getirip, helalleşme tiyatrosuna sığınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son durağı Elazığ oldu.

    Ziyaret öncesi kent merkezine asılan bilboardlarda Kılıçdaroğlu'na kendisinin ve bazı CHP'lilerin kullandığı, 'İHA ve SİHA üretimi duracak', 'HDP'ye bakanlık verilebilir', 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor', 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' şeklindeki ifadeler hatırlatıldı.

    Bu gelişmenin ardından CHP liderinden skandal bir hamle geldi.

    TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ARKA ÇIKTI
    Elazığlıların kendisine gösterdiği bilboardlı tepkiyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu, terörden tutuklu bulunan ittifak ortağı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçip poz verdi.



    Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin yurttaşların kalbini kırdığını öne sürüp, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber" şeklinde konuştu.


        HDP YPG VE PYD'YE, KEMAL DE HDP'YE YASLANIYOR
        CHP'nin sırtını YPG ve PYD'ye yaslamakla övünen HDPKK'ya sırtını yaslaması toplumu vicdanını yaralarken, yürütülen kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.

        CHP'NİN HDPKK'YA KAYAN EKSENİ
        2023 seçimlerine giderayak İYİ Parti'den umduğunu bulamayan CHP'nin HDPKK'ya kayan ekseni ise dikkatlerden kaçmadı.
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